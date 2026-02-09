تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا وسط أزمة وقود

Lebanon 24
09-02-2026 | 13:06
الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا وسط أزمة وقود
الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا وسط أزمة وقود photos 0
علقت الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) رحلاتها إلى كوبا الاثنين بسبب نقص الوقود في الجزيرة التي تواجه حظرا أمريكيا على واردات الطاقة، وفق "فرانس برس".

وقالت الشركة في بيان "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشغّل الشركة رحلات مغادرة فارغة (من كندا) لنقل ما يقرب من 3000 زبون موجودين بالفعل في وجهتهم وإعادتهم إلى ديارهم". 

ويعد إعلان الخطوط الكندية أول تعليق لشركة طيران دولية بعد تحذير كوبا من أن وقود الطيران لن يكون متاحا بدءا من غد الثلاثاء ولمدة شهر.

وبحسب "رويترز"، حذّرت كوبا شركات الطيران الدولية من أن وقود الطائرات لن يكون متاحا في الجزيرة اعتبارا من غد الثلاثاء، في أحدث مؤشر على التدهور السريع في الأوضاع وسط تحرك الولايات المتحدة لقطع إمدادات النفط عنها.

وجاء في إشعار طيران نُشر في وقت متأخر أمس الأحد، أن من المقرر استمرار هذا العجز من العاشر من فبراير شباط حتى 11 مارس آذار. 

وتعول كوبا منذ فترة طويلة على فنزويلا في توفير جزء كبير من وقود الطائرات، لكن الجزيرة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي لم تستقبل أي منتجات خام أو مكررة من حليفتها الرئيسية منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، عندما تحركت الولايات المتحدة لحظر صادرات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ومنذ ذلك الحين، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إرسال مزيد من النفط الفنزويلي إلى كوبا، وهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة ترسل الوقود إليها، مما سيؤدي فعليا إلى قطع إمدادات وقود الطائرات عن الجزيرة. (ارم نيوز)
  
 
