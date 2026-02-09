تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير الدفاع التركي: باقون بكامل قدراتنا في سوريا حتى إشعار آخر
Lebanon 24
09-02-2026
|
13:13
أكد
وزير الدفاع
التركي
، يشار غولر، في تصريح لصحيفة "حرييت"، أنه لا يوجد حالياً أي جدول زمني أو نية لانسحاب القوات
التركية
من
سوريا
، مشدداً على أن قرار المغادرة يعود لأنقرة وحدها ويرتبط بأمن
تركيا
واستقرار المنطقة.
وقلل غولر من أهمية الاتفاقات الأخيرة بين
دمشق
و"قوات سوريا
الديمقراطية
" (قسد)، مشيراً إلى أنه "حتى لو تم توقيع اتفاق دمج بين
الجيش السوري
وقسد وحزب العمال الكردستاني، فإن ذلك لا يعني الانسحاب".
وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن قبل أي تغيير ميداني، مؤكداً أن آلية الرقابة التركية ستبقى في المنطقة بكامل قدراتها لمواجهة كافة البدائل والاحتمالات الإرهابية.
وتأتي تصريحات غولر في أعقاب إعلان الحكومة
السورية
، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" يهدف لإنهاء الانقسام ودمج القوات العسكرية والمؤسسات المدنية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وجاء هذا الاتفاق مكملاً لتفاهمات 18 كانون الثاني، وبعد عملية عسكرية استعاد خلالها الجيش السوري مناطق واسعة إثر خروقات لاتفاق آذار 2025. وينص الاتفاق الأخير على دخول قوى الأمن الداخلي لمركزي الحسكة والقامشلي ودمج متسلسل للكيانات الإدارية والعسكرية تحت مظلة الدولة السورية.
