تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لافروف: لا هدوء قريب في الشرق الأوسط

Lebanon 24
09-02-2026 | 13:15
A-
A+
لافروف: لا هدوء قريب في الشرق الأوسط
لافروف: لا هدوء قريب في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حديثه في المؤتمر الـ15 للشرق الأوسط الذي ينظمه نادي فالداي الدولي للحوار، الاثنين، هدوء الأوضاع في الشرق الأوسط في المستقبل القريب.

وقال لافروف "للأسف، في هذه المرحلة لا أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط ستهدأ في الوقت القريب، على الرغم من العدد الهائل من المبادرات التي نعرفها جميعا".

وأضاف أن مجلس السلام الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يعالج "الأسباب الجذرية" للصراع في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وتابع: "تم إنشاء مجلس السلام وكذلك الهيئات التابعة له، بما في ذلك الهيئة التنفيذية التي تتكون من تكنوقراط فلسطينيين، لكن من غير الواضح ما هي صلاحياتهم الفعلية".
وقال: "نأمل بشدة أن يتم توضيح هذه القضايا، لا سيما بعد أن أعلن زملاؤنا الأميركيون الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي مرحلة ترتبط بأعمال إعادة الإعمار والقضايا الإنسانية، لكن القضية الأساسية تبقى إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

وأشار لافروف إلى أن خطة ترامب للسلام لم تضع حدا للعنف في قطاع غزة، لافتا إلى أن "موجات العنف مستمرة، ولا يوجد أي وضوح على الإطلاق بشأن المكونات الأخرى لهذه الخطة، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وتنظيم القيادة التنفيذية للقطاع، في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية واحدة".
 وفيما يتعلق بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة، أكد لافروف أن الخيار العسكري لن يضمن أمن أي دولة، داعيا واشنطن وطهران إلى إيجاد حل سلمي.

وقال: "نحن نعتقد أن التسوية السلمية مطلوبة هنا. وكما هو الحال في القضية الفلسطينية، فإن بعض المشاركين في العملية يغريهم استخدام القوة وإنهاء خصومهم، لكن هذا مسار خاطئ".

وأضاف أن بلاده ترحب بجهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان، موضحا: "نحن على اتصال دائم بأصدقائنا الإيرانيين، وكذلك مع زملائنا الصينيين. هذا الملف يقلقنا، ونحن قلقون بشأن مستقبل إيران". (سكاي نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: سنتحدث مع عراقجي عن النووي الإيراني والأوضاع في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: الوضع في الشرق الأوسط متوتر في إيران ولبنان وسوريا الجولان والمنطقة العازلة التي كانت تحت سيطرة الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأمريكية: حاملة الطائرات لينكولن في الشرق الأوسط حاليا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل المناقشات الأخيرة تشير إلى تصعيد وشيك في الشرق الأوسط؟
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
Lebanon24
16:53 | 2026-02-09
Lebanon24
16:47 | 2026-02-09
Lebanon24
16:43 | 2026-02-09
Lebanon24
16:15 | 2026-02-09
Lebanon24
16:03 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24