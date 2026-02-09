تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار

Lebanon 24
09-02-2026 | 13:31
A-
A+
شعث: نترقب اجتماع مجلس السلام في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار
شعث: نترقب اجتماع مجلس السلام في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اللجنة تترقب باهتمام اجتماع "مجلس السلام" المقرر عقده بعد عشرة أيام في واشنطن، بهدف تأكيد التعهدات الدولية بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح شعث، في تصريحات أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية" عقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح البري، أن اللجنة تعمل على وضع خطة شاملة لإدخال المواد الصحية والتعليمية والمستلزمات الإغاثية.
 
وكشف عن سلسلة اجتماعات عُقدت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية، أسفرت عن تلقي تعهدات بالتمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن اجتماع واشنطن يوم 19 شباط برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون المحطة الحاسمة لتثبيت هذه الالتزامات.

وأشاد شعث بالجهود اللوجستية التي تبذلها مصر لتسهيل عبور الفلسطينيين وإدخال المساعدات، مثمناً موقف القيادة المصرية الرافض للتهجير والداعم لحق العودة. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه غزة قيوداً إسرائيلية مشددة على دخول المواد الأساسية والمنازل الجاهزة، رغم إعادة فتح المعبر بشكل محدود في الشهر الجاري.

ويُذكر أن قطاع غزة يواجه تداعيات كارثية جراء حرب أدت إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وتدمير 90% من البنية التحتية، بكلفة إعمار تقدرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
 
وتعتبر "اللجنة الوطنية" التي يرأسها شعث جزءاً من أربعة هياكل تضمنتها خطة ترامب للمرحلة الانتقالية، وهي هيئة غير سياسية تضم 11 شخصية فلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية اليومية للقطاع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع "مجلس السلام" في دافوس
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع سفيرَيّ واشنطن في عمّان: رسم خطوط "السلام الممكن"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري يقول إنه تلقّى دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر في واشنطن بعد أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الأوروبي

إسرائيل

المصرية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
Lebanon24
16:53 | 2026-02-09
Lebanon24
16:47 | 2026-02-09
Lebanon24
16:43 | 2026-02-09
Lebanon24
16:15 | 2026-02-09
Lebanon24
16:03 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24