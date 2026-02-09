تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار
Lebanon 24
09-02-2026
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اللجنة تترقب باهتمام اجتماع "مجلس السلام" المقرر عقده بعد عشرة أيام في
واشنطن
، بهدف تأكيد التعهدات الدولية بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة إعمار القطاع.
وأوضح شعث، في تصريحات أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية" عقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح البري، أن اللجنة تعمل على وضع خطة شاملة لإدخال المواد الصحية والتعليمية والمستلزمات الإغاثية.
وكشف عن سلسلة اجتماعات عُقدت مع
الاتحاد الأوروبي
والأمم المتحدة ودول عربية، أسفرت عن تلقي تعهدات بالتمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن اجتماع واشنطن يوم 19 شباط برئاسة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيكون المحطة الحاسمة لتثبيت هذه الالتزامات.
وأشاد شعث بالجهود اللوجستية التي تبذلها مصر لتسهيل عبور
الفلسطينيين
وإدخال المساعدات، مثمناً موقف القيادة
المصرية
الرافض للتهجير والداعم لحق العودة. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه غزة قيوداً إسرائيلية مشددة على دخول المواد الأساسية والمنازل الجاهزة، رغم إعادة فتح المعبر بشكل محدود في الشهر الجاري.
ويُذكر أن قطاع غزة يواجه تداعيات كارثية جراء حرب أدت إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وتدمير 90% من البنية التحتية، بكلفة إعمار تقدرها
الأمم المتحدة
بنحو 70 مليار دولار.
وتعتبر "اللجنة الوطنية" التي يرأسها شعث جزءاً من أربعة هياكل تضمنتها خطة
ترامب
للمرحلة الانتقالية، وهي هيئة غير سياسية تضم 11 شخصية فلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية اليومية للقطاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
Lebanon 24
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
10/02/2026 02:59:04
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء اجتماع "مجلس السلام" في دافوس
Lebanon 24
بدء اجتماع "مجلس السلام" في دافوس
10/02/2026 02:59:04
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع سفيرَيّ واشنطن في عمّان: رسم خطوط "السلام الممكن"
Lebanon 24
إجتماع سفيرَيّ واشنطن في عمّان: رسم خطوط "السلام الممكن"
10/02/2026 02:59:04
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري يقول إنه تلقّى دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر في واشنطن بعد أسبوعين
Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري يقول إنه تلقّى دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر في واشنطن بعد أسبوعين
10/02/2026 02:59:04
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
الفلسطينيين
الأوروبي
إسرائيل
المصرية
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:57 | 2026-02-09
09/02/2026 04:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:53 | 2026-02-09
09/02/2026 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:47 | 2026-02-09
09/02/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:43 | 2026-02-09
09/02/2026 04:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:15 | 2026-02-09
09/02/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-02-09
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:53 | 2026-02-09
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:47 | 2026-02-09
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:43 | 2026-02-09
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:15 | 2026-02-09
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:03 | 2026-02-09
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24