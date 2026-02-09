شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اللجنة تترقب باهتمام اجتماع "مجلس السلام" المقرر عقده بعد عشرة أيام في ، بهدف تأكيد التعهدات الدولية بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة إعمار القطاع.



وأوضح شعث، في تصريحات أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية" عقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح البري، أن اللجنة تعمل على وضع خطة شاملة لإدخال المواد الصحية والتعليمية والمستلزمات الإغاثية.

وكشف عن سلسلة اجتماعات عُقدت مع والأمم المتحدة ودول عربية، أسفرت عن تلقي تعهدات بالتمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن اجتماع واشنطن يوم 19 شباط برئاسة الرئيس الأميركي سيكون المحطة الحاسمة لتثبيت هذه الالتزامات.



وأشاد شعث بالجهود اللوجستية التي تبذلها مصر لتسهيل عبور وإدخال المساعدات، مثمناً موقف القيادة الرافض للتهجير والداعم لحق العودة. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه غزة قيوداً إسرائيلية مشددة على دخول المواد الأساسية والمنازل الجاهزة، رغم إعادة فتح المعبر بشكل محدود في الشهر الجاري.



ويُذكر أن قطاع غزة يواجه تداعيات كارثية جراء حرب أدت إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وتدمير 90% من البنية التحتية، بكلفة إعمار تقدرها بنحو 70 مليار دولار.

وتعتبر "اللجنة الوطنية" التي يرأسها شعث جزءاً من أربعة هياكل تضمنتها خطة للمرحلة الانتقالية، وهي هيئة غير سياسية تضم 11 شخصية فلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية اليومية للقطاع.



