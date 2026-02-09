المفوضية الأوروبية: السودان "بؤرة خطر" عالمية

أطلقت والأمم المتحدة، تحذيرات شديدة اللهجة حيال تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في ، واصفةً الوضع بـ"الخطير للغاية" ومطالبةً بوقف فوري للقتال الذي حوّل البلاد إلى واحدة من أخطر الأماكن في العالم لموظفي الإغاثة.



وكشف لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن حصيلة صادمة لضحايا الطائرات المسيّرة في إقليم كردفان (وسط السودان)، حيث قُتل نحو 90 مدنياً وأُصيب 142 آخرون خلال أسبوعين فقط.

وأكد تورك أن هذه الضربات لم تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، إذ طالت أسواقاً، ومرافق صحية، وأحياء سكنية، بل واستهدفت بشكل مباشر قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.



وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية/الحدث"، كشفت المفوضية الأوروبية أن 30 مليون باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، مع نزوح 9 ملايين شخص داخلياً، بينما لجأ 3 ملايين آخرون إلى مصر وتشاد.

ودانت المفوضية "الفظائع" التي ارتكبتها ، منددةً بالهجمات الممنهجة على قوافل الإغاثة، وهو ما أكدته أيضاً المنسقة الأممية دينيس براون.



ميدانياً، أعلنت أن ولاية جنوب كردفان شهدت الأسبوع الماضي هجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وتأتي هذه التطورات لتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تضرب نصف سكان السودان (نحو 21 مليون شخص)، في ظل حرب مستمرة منذ منتصف نيسان 2023، خلّفت عشرات آلاف القتلى ودماراً واسعاً في البنية التحتية، وسط مخاوف من تكرار كارثة مدينة الفاشر التي سقطت في أيدي الدعم السريع أواخر تشرين الأول الماضي.



