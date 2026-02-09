تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
المفوضية الأوروبية: السودان "بؤرة خطر" عالمية
Lebanon 24
09-02-2026
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
المفوضية الأوروبية
والأمم المتحدة، تحذيرات شديدة اللهجة حيال تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في
السودان
، واصفةً الوضع بـ"الخطير للغاية" ومطالبةً بوقف فوري للقتال الذي حوّل البلاد إلى واحدة من أخطر الأماكن في العالم لموظفي الإغاثة.
وكشف
مفوض الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن حصيلة صادمة لضحايا الطائرات المسيّرة في إقليم كردفان (وسط السودان)، حيث قُتل نحو 90 مدنياً وأُصيب 142 آخرون خلال أسبوعين فقط.
وأكد تورك أن هذه الضربات لم تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، إذ طالت أسواقاً، ومرافق صحية، وأحياء سكنية، بل واستهدفت بشكل مباشر قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية/الحدث"، كشفت المفوضية الأوروبية أن 30 مليون
سوداني
باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، مع نزوح 9 ملايين شخص داخلياً، بينما لجأ 3 ملايين آخرون إلى مصر وتشاد.
ودانت المفوضية "الفظائع" التي ارتكبتها
قوات الدعم السريع
، منددةً بالهجمات الممنهجة على قوافل الإغاثة، وهو ما أكدته أيضاً المنسقة الأممية دينيس براون.
ميدانياً، أعلنت
منظمة الصحة العالمية
أن ولاية جنوب كردفان شهدت الأسبوع الماضي هجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.
وتأتي هذه التطورات لتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تضرب نصف سكان السودان (نحو 21 مليون شخص)، في ظل حرب مستمرة منذ منتصف نيسان 2023، خلّفت عشرات آلاف القتلى ودماراً واسعاً في البنية التحتية، وسط مخاوف من تكرار كارثة مدينة الفاشر التي سقطت في أيدي الدعم السريع أواخر تشرين الأول الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: تصميم تيك توك "الإدماني" يخالف قوانين التكتل
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: تصميم تيك توك "الإدماني" يخالف قوانين التكتل
10/02/2026 02:59:11
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم المغادرة إلى برلين اليوم للمشاركة في "اجتماع بشأن أوكرانيا"
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم المغادرة إلى برلين اليوم للمشاركة في "اجتماع بشأن أوكرانيا"
10/02/2026 02:59:11
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيسيف": وضع الأطفال في السودان بالغ الخطورة ويجب أن يحظى باهتمام عالمي أكبر
Lebanon 24
"اليونيسيف": وضع الأطفال في السودان بالغ الخطورة ويجب أن يحظى باهتمام عالمي أكبر
10/02/2026 02:59:11
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
10/02/2026 02:59:11
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
المفوضية الأوروبية
مفوض الأمم المتحدة
قوات الدعم السريع
الأمم المتحدة
منظمة الصحة
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:57 | 2026-02-09
09/02/2026 04:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:53 | 2026-02-09
09/02/2026 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:47 | 2026-02-09
09/02/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:43 | 2026-02-09
09/02/2026 04:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:15 | 2026-02-09
09/02/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-02-09
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:53 | 2026-02-09
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:47 | 2026-02-09
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:43 | 2026-02-09
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:15 | 2026-02-09
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:03 | 2026-02-09
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24