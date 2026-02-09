تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
زيلينسكي يعلن عن موعد محتمل لإنهاء الحرب… وواشنطن تنفي

Lebanon 24
09-02-2026 | 14:02
زيلينسكي يعلن عن موعد محتمل لإنهاء الحرب… وواشنطن تنفي
نفى المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، ماثيو ويتاكر، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن واشنطن تسعى لإنهاء الصراع في بلاده بحلول الصيف.

وقال ويتاكر إن "زيلينسكي أشار إلى مهلة في حزيران. لا أعتقد أن الولايات المتحدة قد صرحت بذلك"، وفق صحيفة "الغارديان".

أتى ذلك بعدما أعلن زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد أن تجد موسكو وكييف حلاً لإنهاء الحرب قبل الصيف.

وقال في تصريحات للصحافيين نشرها مكتبه السبت، إن واشنطن اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في ميامي في غضون أسبوع، وإن كييف وافقت على ذلك.

كما أضاف: "يقترح الأميركيون أن ينهي الطرفان الحرب قبل بداية الصيف، ومن المرجح أن يضغطوا على الجانبين للالتزام بهذا الجدول الزمني"، حسب رويترز.

كذلك أردف: "لا شك أن الانتخابات (التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر) أكثر أهمية بالنسبة لهم. دعونا لا نكون ساذجين. وهم يقولون إنهم يريدون إنجاز كل شيء بحلول حزيران". (العربية)
 
