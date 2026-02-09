زيلينسكي يعلن عن موعد محتمل لإنهاء الحرب… وواشنطن تنفي

نفى المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى ، ماثيو ويتاكر، تصريحات الرئيس الأوكراني بأن تسعى لإنهاء الصراع في بلاده بحلول الصيف.وقال ويتاكر إن " أشار إلى مهلة في حزيران. لا أعتقد أن قد صرحت بذلك"، وفق صحيفة "الغارديان".أتى ذلك بعدما أعلن زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد أن تجد وكييف حلاً لإنهاء الحرب قبل الصيف.وقال في تصريحات للصحافيين نشرها مكتبه السبت، إن واشنطن اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات بين وروسيا في ميامي في غضون أسبوع، وإن وافقت على ذلك.كما أضاف: "يقترح الأميركيون أن ينهي الطرفان الحرب قبل بداية الصيف، ومن المرجح أن يضغطوا على الجانبين للالتزام بهذا الجدول "، حسب .كذلك أردف: "لا شك أن الانتخابات (التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر) أكثر أهمية بالنسبة لهم. دعونا لا نكون ساذجين. وهم يقولون إنهم يريدون إنجاز كل شيء بحلول حزيران". (العربية)