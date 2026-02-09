تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى "ملاذ آمن" لناقلات النفط الروسية

Lebanon 24
09-02-2026 | 14:06
A-
A+
رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى ملاذ آمن لناقلات النفط الروسية
رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى ملاذ آمن لناقلات النفط الروسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير ملاحية وبيانات تتبع السفن عن تحول ميناء سنغافورة ومياهه الإقليمية إلى وجهة رئيسية لناقلات النفط الروسية، في محاولة من موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على صادراتها من الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وتشير المعطيات إلى زيادة ملحوظة في عمليات "نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى" (STS) في المياه القريبة من سنغافورة، حيث يتم خلط النفط الروسي بأنواع أخرى من الخام لإخفاء منشئه الأصلي قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.
 
ووفقاً لمحللين تقنيين، فإن هذه الاستراتيجية تسمح للشركات الروسية بالوصول إلى السيولة المالية وتجاوز سقف الأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لسنغافورة كمركز عالمي لتجارة وتخزين الوقود.

ورغم التزام سنغافورة الرسمي بالضوابط الدولية، إلا أن طبيعة التجارة البحرية المعقدة في هذه المنطقة تجعل من الصعب تتبع كل شحنة بدقة. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا، والذي يضم ناقلات قديمة تعمل خارج نطاق شركات التأمين الغربية، مما يثير مخاوف بيئية وقانونية، ويضع المراكز التجارية الآسيوية تحت مجهر الرقابة الدولية المشددة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: نراقب بقلق الوضع غير الطبيعي الذي نشأ حول ناقلة النفط "مارينيرا"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: استحوذنا على ناقلة نفط روسية تنقل نفطا خاضعا للعقوبات
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نتابع وضع ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

النفط الروسي

مجموعة السبع

العقوبات

أوكرانيا

سنغافورة

التزام

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
Lebanon24
16:53 | 2026-02-09
Lebanon24
16:47 | 2026-02-09
Lebanon24
16:43 | 2026-02-09
Lebanon24
16:15 | 2026-02-09
Lebanon24
16:03 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24