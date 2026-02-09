رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى "ملاذ آمن" لناقلات النفط الروسية

كشفت تقارير ملاحية وبيانات تتبع السفن عن تحول ميناء ومياهه الإقليمية إلى وجهة رئيسية لناقلات الروسية، في محاولة من للالتفاف على الغربية الصارمة المفروضة على صادراتها من الطاقة منذ بدء الحرب في .



وتشير المعطيات إلى زيادة ملحوظة في عمليات "نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى" (STS) في المياه القريبة من سنغافورة، حيث يتم خلط بأنواع أخرى من الخام لإخفاء منشئه الأصلي قبل إعادة تصديره إلى .

ووفقاً لمحللين تقنيين، فإن هذه الاستراتيجية تسمح للشركات الروسية بالوصول إلى السيولة المالية وتجاوز سقف الأسعار الذي فرضته دول ، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لسنغافورة كمركز عالمي لتجارة وتخزين الوقود.



ورغم سنغافورة الرسمي بالضوابط الدولية، إلا أن طبيعة التجارة البحرية المعقدة في هذه المنطقة تجعل من الصعب تتبع كل شحنة بدقة. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على "أسطول الظل" الذي تستخدمه ، والذي يضم ناقلات قديمة تعمل خارج نطاق شركات التأمين الغربية، مما يثير مخاوف بيئية وقانونية، ويضع المراكز التجارية الآسيوية تحت مجهر الرقابة الدولية المشددة.



