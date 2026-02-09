تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى "ملاذ آمن" لناقلات النفط الروسية
Lebanon 24
09-02-2026
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير ملاحية وبيانات تتبع السفن عن تحول ميناء
سنغافورة
ومياهه الإقليمية إلى وجهة رئيسية لناقلات
النفط
الروسية، في محاولة من
موسكو
للالتفاف على
العقوبات
الغربية الصارمة المفروضة على صادراتها من الطاقة منذ بدء الحرب في
أوكرانيا
.
وتشير المعطيات إلى زيادة ملحوظة في عمليات "نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى" (STS) في المياه القريبة من سنغافورة، حيث يتم خلط
النفط الروسي
بأنواع أخرى من الخام لإخفاء منشئه الأصلي قبل إعادة تصديره إلى
الأسواق العالمية
.
ووفقاً لمحللين تقنيين، فإن هذه الاستراتيجية تسمح للشركات الروسية بالوصول إلى السيولة المالية وتجاوز سقف الأسعار الذي فرضته دول
مجموعة السبع
، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لسنغافورة كمركز عالمي لتجارة وتخزين الوقود.
ورغم
التزام
سنغافورة الرسمي بالضوابط الدولية، إلا أن طبيعة التجارة البحرية المعقدة في هذه المنطقة تجعل من الصعب تتبع كل شحنة بدقة. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على "أسطول الظل" الذي تستخدمه
روسيا
، والذي يضم ناقلات قديمة تعمل خارج نطاق شركات التأمين الغربية، مما يثير مخاوف بيئية وقانونية، ويضع المراكز التجارية الآسيوية تحت مجهر الرقابة الدولية المشددة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: نراقب بقلق الوضع غير الطبيعي الذي نشأ حول ناقلة النفط "مارينيرا"
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نراقب بقلق الوضع غير الطبيعي الذي نشأ حول ناقلة النفط "مارينيرا"
10/02/2026 02:59:25
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
Lebanon 24
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
10/02/2026 02:59:25
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: استحوذنا على ناقلة نفط روسية تنقل نفطا خاضعا للعقوبات
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: استحوذنا على ناقلة نفط روسية تنقل نفطا خاضعا للعقوبات
10/02/2026 02:59:25
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نتابع وضع ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نتابع وضع ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي
10/02/2026 02:59:25
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق العالمية
النفط الروسي
مجموعة السبع
العقوبات
أوكرانيا
سنغافورة
التزام
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:57 | 2026-02-09
09/02/2026 04:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:53 | 2026-02-09
09/02/2026 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:47 | 2026-02-09
09/02/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:43 | 2026-02-09
09/02/2026 04:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:15 | 2026-02-09
09/02/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-02-09
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:53 | 2026-02-09
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:47 | 2026-02-09
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:43 | 2026-02-09
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:15 | 2026-02-09
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:03 | 2026-02-09
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24