فيدان: واشنطن وطهران تريدان الحوار ولا استعصاء عسكرياً في الأفق

أكد ، هاكان فيدان، أن المنطقة لا تشهد حالياً أي بوادر لاندلاع مواجهة عسكرية وشيكة بين وإيران، مشيراً إلى وجود رغبة متبادلة لدى الطرفين في استكمال الحوار الدبلوماسي رغم لغة التصعيد والتحشيد الميداني.



وكشف فيدان، في مقابلة مع قناة " إن تورك"، أن أنقرة تتابع التطورات عن كثب، وقد جرى إطلاع المسؤولين على تفاصيل المحادثات الأخيرة التي استضافتها سلطنة عُمان بين ممثلين عن وطهران.

وأوضح الوزير أن الملف يتصدر الأجندة التركية، قائلاً: "المنطقة منهكة ولا تتحمل نزاعاً جديداً، ونستخدم كل السبل لمنع وقوع تصعيد عسكري". ودعا فيدان إلى ضرورة تبني نهج "أكثر مرونة وإبداعاً" في العملية التفاوضية لتجاوز العقبات الراهنة.



وتأتي هذه الطمأنة التركية وسط أجواء مشحونة؛ حيث أعلن الرئيس الأميركي عن تحريك أسطول حربي باتجاه لحثها على التفاوض بشأن برنامجها .

ورغم وصف لجولة مفاوضات الجمعة الماضية في مسقط بـ"الإيجابية"، إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسك بموقف بلاده في "حق تخصيب اليورانيوم"، محذراً من أن طهران مستعدة لهذا الخيار حتى لو أدى الأمر إلى الحرب.



