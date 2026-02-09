إندونيسيا تستعد لنشر قوات في غزة لأول مرة ضمن قوة دولية

أفادت هيئة البث ، بأن الاستعدادات، جارية لاستيعاب جنود إندونيسيين في ، ضمن قوة استقرار دولية، فيما من المتوقع أن يشكّل هذا أول انتشار لقوة أجنبية في القطاع.وذكرت الهيئة أنه لم يتم بعد تحديد موعد وصول الجنود، إلا أن من المعروف أن أول قوة أجنبية من المتوقع وصولها إلى غزة ستكون من إندونيسيا، أكبر في العالم.وبحسب ما أوردته الهيئة، من المتوقع أن تتمركز القوات الإندونيسية في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بين وخان يونس، فيما نقلت شبكة " " عن مصادر مطلعة أن المنطقة جاهزة، وأن بناء المباني السكنية المخصصة للقوة سيستغرق عدة أسابيع.وتشير التقديرات، وفق الهيئة، إلى أن عدد الجنود الإندونيسيين قد يبلغ عدة آلاف، مع إجراء مناقشات مع جاكرتا بشأن نقل القوات إلى القطاع والإجراءات المصاحبة لذلك.وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من المتوقع وصول الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى في 19 شباط للمشاركة في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ، مشيرة إلى تصريح سوبيانتو سابقاً بأن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة. (ارم نيوز)