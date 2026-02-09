بوساطة أميركية.. انطلاق المحادثات الخماسية حول ملف الصحراء المغربية

أعلنت الأميركية، عن عقد محادثات رفيعة المستوى في العاصمة الإسبانية ، ضمت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، لبحث ملف الصحراء المغربية تحت إشراف أميركي وأممي.



وأوضحت ، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن هذه المحادثات التي يسرها وفود من والأمم المتحدة، تركزت حول سبل تنفيذ قرار رقم 2797 الصادر في عام 2025. ويهدف هذا الحوار إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً للتوصل إلى حل نهائي ومستدام يتماشى مع مبادئ ميثاق .



ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في أعقاب تصويت الدولي، في تشرين الثاني الماضي، بمبادرة أميركية لصالح دعم "خطة الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب، حيث اعتبرها القرار رقم 2797 الحل "الأكثر واقعية" وجدوى تحت السيادة المغربية.

ودعا القرار الأطراف المعنية إلى الانخراط الجدي في المفاوضات على أساس هذه المبادرة، باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة.



