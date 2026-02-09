تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بوساطة أميركية.. انطلاق المحادثات الخماسية حول ملف الصحراء المغربية
Lebanon 24
09-02-2026
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الولايات المتحدة
الأميركية، عن عقد محادثات رفيعة المستوى في العاصمة الإسبانية
مدريد
، ضمت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، لبحث ملف الصحراء المغربية تحت إشراف أميركي وأممي.
وأوضحت
وزارة الخارجية الأميركية
، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن هذه المحادثات التي يسرها وفود من
واشنطن
والأمم المتحدة، تركزت حول سبل تنفيذ قرار
مجلس الأمن الدولي
رقم 2797 الصادر في عام 2025. ويهدف هذا الحوار إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً للتوصل إلى حل نهائي ومستدام يتماشى مع مبادئ ميثاق
الأمم المتحدة
.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في أعقاب تصويت
مجلس الأمن
الدولي، في تشرين الثاني الماضي، بمبادرة أميركية لصالح دعم "خطة الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب، حيث اعتبرها القرار رقم 2797 الحل "الأكثر واقعية" وجدوى تحت السيادة المغربية.
ودعا القرار الأطراف المعنية إلى الانخراط الجدي في المفاوضات على أساس هذه المبادرة، باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم الإيرانية: من المرجح انطلاق المحادثات بين واشنطن وطهران خلال أيام
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: من المرجح انطلاق المحادثات بين واشنطن وطهران خلال أيام
10/02/2026 02:59:59
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": انطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي
Lebanon 24
"رويترز": انطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي
10/02/2026 02:59:59
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات أميركية–روسية في فلوريدا حول أوكرانيا
Lebanon 24
محادثات أميركية–روسية في فلوريدا حول أوكرانيا
10/02/2026 02:59:59
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات أميركية-دنماركية حول غرينلاند وسط سعي ترامب لتعزيز النفوذ
Lebanon 24
محادثات أميركية-دنماركية حول غرينلاند وسط سعي ترامب لتعزيز النفوذ
10/02/2026 02:59:59
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:57 | 2026-02-09
09/02/2026 04:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:53 | 2026-02-09
09/02/2026 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:47 | 2026-02-09
09/02/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:43 | 2026-02-09
09/02/2026 04:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:15 | 2026-02-09
09/02/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-02-09
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:53 | 2026-02-09
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:47 | 2026-02-09
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:43 | 2026-02-09
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:15 | 2026-02-09
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:03 | 2026-02-09
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24