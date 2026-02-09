تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بوساطة أميركية.. انطلاق المحادثات الخماسية حول ملف الصحراء المغربية

Lebanon 24
09-02-2026 | 15:08
بوساطة أميركية.. انطلاق المحادثات الخماسية حول ملف الصحراء المغربية
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن عقد محادثات رفيعة المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، لبحث ملف الصحراء المغربية تحت إشراف أميركي وأممي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن هذه المحادثات التي يسرها وفود من واشنطن والأمم المتحدة، تركزت حول سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في عام 2025. ويهدف هذا الحوار إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً للتوصل إلى حل نهائي ومستدام يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي، في تشرين الثاني الماضي، بمبادرة أميركية لصالح دعم "خطة الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب، حيث اعتبرها القرار رقم 2797 الحل "الأكثر واقعية" وجدوى تحت السيادة المغربية.
 
ودعا القرار الأطراف المعنية إلى الانخراط الجدي في المفاوضات على أساس هذه المبادرة، باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة.

وكالة تسنيم الإيرانية: من المرجح انطلاق المحادثات بين واشنطن وطهران خلال أيام
"رويترز": انطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي
محادثات أميركية–روسية في فلوريدا حول أوكرانيا
محادثات أميركية-دنماركية حول غرينلاند وسط سعي ترامب لتعزيز النفوذ
وزارة الخارجية الأميركية

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

دبلوماسي

