تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب وكلينتون "بريئان" بحسب محامي ماكسويل في قضية إبستين

Lebanon 24
09-02-2026 | 15:20
A-
A+
ترامب وكلينتون بريئان بحسب محامي ماكسويل في قضية إبستين
ترامب وكلينتون بريئان بحسب محامي ماكسويل في قضية إبستين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فجّر محامي غيسلين ماكسويل، صديقة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القضية، التي أشغلت العالم أجمع.

وأكد محامي غيسلين ماكسويل، استعداد موكلته لتقديم "الرواية الكاملة" لقضية إبستين، مقابل حصولها على عفو.

وقال المحامي إن الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب وبيل كلينتون "بريئان من أي مخالفات" في هذا الملف.

وكانت ماكسويل قد حُكم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعدة تهم.

ومن بين تلك التهم، الاتجار الجنسي بالقاصرات والتآمر لاستدراج قاصرات إلى أعمال غير قانونية، على خلفية دورها في تسهيل واستدراج ضحايا لصالح إبستين على مدى عقد من الزمن.

وبحسب ما عرضته النيابة العامة الأمريكية خلال المحاكمة، ساعدت ماكسويل في استقطاب فتيات قاصرات، بعضهن في سن 14 عاماً، عبر بناء علاقات ثقة معهن، وتقديم وعود بالمساعدة المالية أو التعليمية، قبل أن يتم استغلالهن جنسياً في منازل إبستين في نيويورك وفلوريدا ونيو مكسيكو، إضافة إلى لندن.
وأكد الادعاء أن ماكسويل شاركت في تهيئة الضحايا نفسياً وساهمت في تسهيل الاعتداءات.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن طلب العفو أو مدى قانونيته وإمكانية قبوله. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكشف عن صور فاضحة جديدة بملف إبستين لترامب وكلينتون ومايكل جاكسون
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب قضية إبستين.. ترامب يهاجم جوائز "غرامي"!
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتحرك لجمع السيسي وآبي أحمد: قضية سد النهضة أصبحت "خطيرة"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
محامٍ بارز إلى "النيابة"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

دونالد ترامب

الأمريكية

النيابة

نيويورك

كلينتون

الرئيسي

فلوريدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
Lebanon24
16:53 | 2026-02-09
Lebanon24
16:47 | 2026-02-09
Lebanon24
16:43 | 2026-02-09
Lebanon24
16:15 | 2026-02-09
Lebanon24
16:03 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24