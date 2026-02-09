ترامب وكلينتون "بريئان" بحسب محامي ماكسويل في قضية إبستين

فجّر محامي غيسلين ماكسويل، صديقة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القضية، التي أشغلت العالم أجمع.



وأكد محامي غيسلين ماكسويل، استعداد موكلته لتقديم "الرواية الكاملة" لقضية إبستين، مقابل حصولها على عفو.



وقال المحامي إن الرئيسين الأمريكيين وبيل "بريئان من أي مخالفات" في هذا الملف.



وكانت ماكسويل قد حُكم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعدة تهم.



ومن بين تلك التهم، الاتجار الجنسي بالقاصرات والتآمر لاستدراج قاصرات إلى أعمال غير قانونية، على خلفية دورها في تسهيل واستدراج ضحايا لصالح إبستين على مدى عقد من الزمن.



وبحسب ما عرضته خلال المحاكمة، ساعدت ماكسويل في استقطاب فتيات قاصرات، بعضهن في سن 14 عاماً، عبر بناء علاقات ثقة معهن، وتقديم وعود بالمساعدة المالية أو التعليمية، قبل أن يتم استغلالهن جنسياً في منازل إبستين في وفلوريدا ونيو مكسيكو، إضافة إلى .

وأكد الادعاء أن ماكسويل شاركت في تهيئة الضحايا نفسياً وساهمت في تسهيل الاعتداءات.



ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن طلب العفو أو مدى قانونيته وإمكانية قبوله. (ارم نيوز)

