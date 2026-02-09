تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل تشرّع ضم الضفة وتنسف كل الاتفاقيات الموقعة
Lebanon 24
09-02-2026
|
15:23
أكد وزير سلطة الأراضي
الفلسطينية
، علاء التميمي، في تصريحات لـ"العربية" أن الخطوات التصعيدية التي تتخذها
إسرائيل
لضم أراضٍ فلسطينية في
الضفة الغربية
المحتلة تُعد "نسفاً واضحاً" للاتفاقيات الموقعة، محملاً الحكومة
الإسرائيلية
المسؤولية الكاملة عن "العنف المنظم" الذي يمارسه المستوطنون بحق
الفلسطينيين
وممتلكاتهم.
جاءت تصريحات التميمي عقب مصادقة المجلس الوزاري الأمني
الإسرائيلي
، على سلسلة إجراءات تهدف إلى تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية، وإلغاء قيود قانونية كانت تمنع ذلك لعقود.
وتمنح هذه القرارات السلطات الإسرائيلية صلاحيات إنفاذ واسعة داخل المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، بذريعة حماية المواقع الأثرية والبيئية ومعالجة مخالفات المياه.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تحولاً جذرياً في سياسة الإنشاءات، لاسيما في مدينة
الخليل
؛ حيث نُزعت سلطة إصدار تراخيص البناء من الهيئات البلدية الفلسطينية لصالح إسرائيل بشكل حصري.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تنهي التنسيق المشترك الذي كان قائماً وتكرس سيطرة
الاحتلال
على الأحياء السكنية والكيانات الإدارية داخل المدن الفلسطينية.
يأتي هذا التصعيد في وقت سجل فيه الاستيطان أعلى مستوياته التاريخية منذ عام 2017، وفقاً لتقارير
الأمم المتحدة
.
وكانت إسرائيل قد صادقت في كانون الأول الماضي وحده على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، في ظل وجود أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون في بؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مما يهدد بشكل مباشر فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
