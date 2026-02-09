عراقجي يضع دول المنطقة في أجواء "محادثات مسقط": بداية جيدة ولكن..

أجرت سلسلة اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى شملت وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية ، وذلك لوضع القوى الإقليمية في صورة التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان.



وأفاد بيان رسمي للخارجية الإيرانية، أن الوزير عباس عراقجي أطلع نظراءه على نتائج جولة المحادثات التي استضافتها مسقط مؤخراً. وبينما وصف عراقجي هذه الجولة بأنها "بداية جيدة" في مسار التهدئة، شدد في الوقت ذاته على "ضرورة على انعدام الثقة" حيال نوايا الجانب الأميركي وأهدافه النهائية، في إشارة إلى استمرار الهوة في المواقف رغم استئناف الحوار.



من جانبهم، رحب وزراء خارجية الدول الثلاث ببدء المحادثات، مؤكدين على أهمية الاستمرار في النهج الدبلوماسي كخيار وحيد لمنع انفجار الأوضاع في المنطقة.

وتهدف هذه الجولة، التي تأتي امتداداً لوساطة سلطنة عُمان المستمرة منذ عام 2023، إلى التوصل لتفاهمات تشمل تخفيف الأميركية مقابل عودة لالتزاماتها النووية، فضلاً عن مناقشة قضايا البرنامج الصاروخي والنشاطات الإقليمية للحد من التصعيد المتنامي.



