تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين

Lebanon 24
09-02-2026 | 16:15
A-
A+

منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وثّقت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، اعتقال ميليشيا الحوثيين "تعسفًا" لـ 20 يمنيًا من معتنقي الديانة المسيحية على الأقل، جرى اعتقالهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها أصدرته، اليوم الاثنين، سلطات الأمر الواقع في صنعاء، للإفراج الفوري عنهم، دون أي شروط، إلى جانب مئات المحتجزين الآخرين تعسفًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأوضحت المنظمة، أن حملة الاعتقالات بحق المواطنين المسيحيين، بدأت أواخر شهر تشرين الثاني، وتوسعت في شهر كانون الأول الماضي، خصوصًا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.

وشملت الحملة المواطنين في كلٍّ من محافظات صنعاء وإب ومحافظات أخرى، حيث جرى توقيف بعض الأشخاص من منازلهم وآخرين من الشوارع دون مذكرات اعتقال أو توضيح أسباب الاحتجاز، طبقًا لمصادر مسيحية استند عليها البيان الحقوقي.

وأشارت المنظمة، إلى أنه يُعتقد بأن غالبية الحالات ترقى إلى الاختفاء القسري، لافتةً إلى أن عائلات المحتجزين لا تعلم أماكن تواجد أبنائها، وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الصحية.

ونقل البيان، على لسان الباحثة الخاصة للمنظمة في اليمن والبحرين نيكو جعفرنيا، قولها، إن الحوثيين "عوضًا عن معالجة معدلات الجوع المقلقة التي يواجهها اليمنيون، يواصلون اعتقال المواطنين واحتجازهم".

وشدّدت جعفرنيا، على ضرورة توقف الحوثيين عن تلك الاعتقالات وضمان الحقوق الأساسية لجميع السكان، بما فيهم الأقليات الدينية.

ونوهت "رايتس ووتش" إلى أن السلطات الحوثية، لا تتوانى في ممارسة مختلف الانتهاكات بحق الأقليات الدينية، إذ سبق وأن وثّقت احتجازهم لـ17 شخصًا من الطائفة البهائية تعسفًا وإخفاءهم قسرًا عام 2023. 

واستعرض البيان إحصائية سابقة لـ"لجنة الولايات المتحدة حول حرية الديانات في العالم"، أفادت بأن عدد المسيحيين في اليمن، كان يُقدّر سابقًا بنحو 41 ألف شخص، بينهم يمنيون ولاجئون ومغتربون، غير أن هذا العدد تقلّص إلى بضعة آلاف خلال السنوات الأخيرة نتيجة النزاع، مع صعوبة تحديد أرقام دقيقة بسبب غياب التعداد السكاني، وخشية الأقليات من الاضطهاد. (ارم نيوز)
  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين في إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الاتحاد الأوروبي هانا نيومان: ندعو إيران للإفراج عن جميع المعتقلين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة حقوقية: أكثر من 70 معتقلاً احتفلوا بإطاحة مادورو في نيكاراغوا
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تطلب من أميركا الإفراج الفوري عن مادورو (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المسيحيين

المسيحية

الدينية

البحرين

الطائف

مسيحية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
Lebanon24
16:53 | 2026-02-09
Lebanon24
16:47 | 2026-02-09
Lebanon24
16:43 | 2026-02-09
Lebanon24
16:03 | 2026-02-09
Lebanon24
16:00 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24