تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضربة أميركية لقارب يشتبه في تهريبه للمخدرات.. وسقوط قتلى

Lebanon 24
09-02-2026 | 23:38
A-
A+
ضربة أميركية لقارب يشتبه في تهريبه للمخدرات.. وسقوط قتلى
ضربة أميركية لقارب يشتبه في تهريبه للمخدرات.. وسقوط قتلى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي أن شخصين قتلا في أحدث ضرباته ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادي.

وأضافت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (ساوثكوم)، المسؤولة عن المنطقة، في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين أن شخصاً ثالثاً نجا من الهجوم، مشيرة إلى أنه تم إخطار خفر السواحل الأميركي للبحث عن الناجي.

وأوضحت "ساوثكوم" أن القارب كان يدار من قبل جماعة مصنفة منظمة إرهابية، مضيفة أن معلومات استخباراتية أفادت بأن االقارب كان يسير على طول مسار معروف لتهريب المخدرات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بضربات استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يُنفذ ضربات جديدة على "قوارب المخدرات" في منطقة الكاريبي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: استهدفنا زورقًا لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو...تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي وسقوط قتلى
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة الجنوبية

خفر السواحل

الهادي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-02-10
Lebanon24
04:05 | 2026-02-10
Lebanon24
03:44 | 2026-02-10
Lebanon24
03:30 | 2026-02-10
Lebanon24
03:08 | 2026-02-10
Lebanon24
02:52 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24