ضربة أميركية لقارب يشتبه في تهريبه للمخدرات.. وسقوط قتلى

أعلن الجيش الأميركي أن شخصين قتلا في أحدث ضرباته ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط .



وأضافت للولايات المتحدة (ساوثكوم)، المسؤولة عن المنطقة، في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين أن شخصاً ثالثاً نجا من الهجوم، مشيرة إلى أنه تم إخطار الأميركي للبحث عن الناجي.



وأوضحت "ساوثكوم" أن القارب كان يدار من قبل جماعة مصنفة منظمة إرهابية، مضيفة أن معلومات استخباراتية أفادت بأن االقارب كان يسير على طول مسار معروف لتهريب المخدرات.

