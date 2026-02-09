تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في قطاع غزة

Lebanon 24
09-02-2026 | 23:18
استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في قطاع غزة
استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في قطاع غزة photos 0
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم نشر قوة من إندونيسيا، في قطاع غزة ودمجها ضمن قوة حفظ السلام الدولية.

ولفتت إلى أنه قد تم تجهيز الخلية الميدانية التي سيتم فيها تمركز الجنود بين رفح وخان يونس.

ووفقا لقناة كان الإسرائيلية، لم يحدد بعد موعد وصول الجنود، لكن من المتوقع أن تتمركز القوات الإندونيسية في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بين رفح وخان يونس.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن المنطقة جاهزة، وأن بناء المباني السكنية فيها سيستغرق عدة أسابيع.

ويقدر عدد الجنود الإندونيسيين بنحو عدة آلاف، وتجري حاليا مباحثات مع جاكرتا بشأن نقل القوات إلى القطاع والإجراءات اللازمة.
