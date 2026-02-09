استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في قطاع غزة

أعلنت هيئة البث عن استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في .



وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم نشر قوة من ، في قطاع غزة ودمجها ضمن قوة حفظ السلام الدولية.



ولفتت إلى أنه قد تم تجهيز الخلية الميدانية التي سيتم فيها تمركز الجنود بين وخان يونس.



ووفقا لقناة كان الإسرائيلية، لم يحدد بعد موعد وصول الجنود، لكن من المتوقع أن تتمركز القوات في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بين رفح وخان يونس.



ونقلت عن مصادر مطلعة أن المنطقة جاهزة، وأن بناء المباني السكنية فيها سيستغرق عدة أسابيع.



ويقدر عدد الجنود الإندونيسيين بنحو عدة آلاف، وتجري حاليا مباحثات مع جاكرتا بشأن نقل القوات إلى القطاع والإجراءات اللازمة.



Advertisement