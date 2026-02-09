وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: خطوات الضم الإسرائيلية تنسف الاتفاقيات

أكد وزير سلطة الأراضي علاء التميمي أن الخطوات التي تتخذها لضم أراضٍ فلسطينية تُعد نسفاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة.



وأضاف التميمي، في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، أن اعتداءات المستوطنين في تمثل "عنفاً منظماً"، محمّلًا إسرائيل مسؤولية هذه الأعمال.

Advertisement