بالصور: إقفال معبر المصنع أمام حركة الشاحنات اللبنانية.. وتحرّك للضغط باتجاه حل عادل

تم إقفال معبر المصنع ابتداءً من ليل الإثنين ـ الثلاثاء أمام حركة الشاحنات إثر قرار السلطات المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وذلك إلى حين التوصّل إلى حلول عملية أو إقرار مبدأ بما يحفظ حقوق قطاع ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وفي هذا الإطار، دعت النقابات المعنية، ولا سيما نقابات والبرادات والترانزيت، إضافة إلى جميع الجهات المتضرّرة، إلى المشاركة في التحرّك المقرّر عند الساعة الثامنة ، في نقطة المصنع، تأكيدًا على وحدة الموقف والضغط باتجاه حل عادل ومنصف.





