عربي-دولي

بالصور: إقفال معبر المصنع أمام حركة الشاحنات اللبنانية.. وتحرّك للضغط باتجاه حل عادل

Lebanon 24
10-02-2026 | 00:01
بالصور: إقفال معبر المصنع أمام حركة الشاحنات اللبنانية.. وتحرّك للضغط باتجاه حل عادل
بالصور: إقفال معبر المصنع أمام حركة الشاحنات اللبنانية.. وتحرّك للضغط باتجاه حل عادل photos 0
تم إقفال معبر المصنع ابتداءً من ليل الإثنين ـ الثلاثاء أمام حركة الشاحنات اللبنانية إثر قرار السلطات السورية المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وذلك إلى حين التوصّل إلى حلول عملية أو إقرار مبدأ المعاملة بالمثل بما يحفظ حقوق قطاع النقل اللبناني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
 
 
 

وفي هذا الإطار، دعت النقابات المعنية، ولا سيما نقابات النقل الخارجي والبرادات والترانزيت، إضافة إلى جميع الجهات المتضرّرة، إلى المشاركة في التحرّك المقرّر عند الساعة الثامنة صباح اليوم، في نقطة المصنع، تأكيدًا على وحدة الموقف والضغط باتجاه حل عادل ومنصف.



المعاملة بالمثل

النقل اللبناني

النقل الخارجي

صباح اليوم

اللبنانية

لبنان 24

السورية

ترانزيت

