أحد أكثر المواقع حساسية وتحصينا.. صور جوية تكشف إجراءات إيران في موقع أصفهان النووي

بينت صور أقمار اصطناعية التقطت أمس الإثنين إجراءات وقائية استثنائية تتخذها بموقع نووي في أصفهان، الذي يُعد أحد أكثر المواقع حساسية وتحصينا في البلاد.





وكان الموقع المذكور تعرض لهجمات متكررة خلال حرب الـ12 يوما مع ، خلال شهر حزيران من العام الماضي.



وتظهر الصور، المنشورة على موقع والأمن الدولي ومقره ، أن فتحات الأنفاق الرئيسية الثلاثة في الموقع تمت تغطيتها بالتراب، مما يصعّب تحديدها بشكل كبير.



كما أشار إلى "عدم رصد أي حركة مركبات في منطقة الفتحات".



وحسب معهد الأبحاث، فإن الإيرانيين "يخشون على ما يبدو غارة جوية أميركية أو إسرائيلية، فضلا عن أي هجوم على هذا المرفق "، موضحا أن "سد فتحات الأنفاق سيساهم في الحد من أضرار أي غارة جوية محتملة، كما سيصعب الوصول البري إلى الموقع في حال شنت قوات خاصة هجوما للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الموجود في الموقع أو تدميره".



إضافة إلى ذلك، يحتمل أن تكون إيران قد نقلت بعض المعدات أو المواد إلى الأنفاق لحمايتها، وفق المعهد.



وتم توثيق استعدادات مماثلة في الأيام التي سبقت انضمام إلى حرب إسرائيل وإيران، لتقصف المنشآت النووية في أصفهان وفوردو ونطنز.



