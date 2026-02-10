مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية في قاعدة السارة الليبية

تحطمت طائرة مروحية في قاعدة "السارة" بمنطقة الكفرة جنوب شرقي ، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ومن بين الضحايا عسكريين كانا على متن المروحية، إضافة إلى مرافق طبي، واثنين من الطاقم الأجنبي.

المروحية كانت في مهمة إجلاء عسكري تعرّض لحادث سير في الصحراء، حيث وقع الحادث داخل قاعدة السارة، الواقعة في جنوب شرقي ليبيا، فيما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية إضافية بشأن أسباب التحطم.



ووثقت مشاهد متداولة على ، لحظات ما بعد تحطّم الطائرة المروحية داخل محيط قاعدة السارة، حيث بدت ألسنة اللهب تتصاعد من حطامها.