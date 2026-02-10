تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لاريجاني يزور عمان حاملاً رد طهران على المحادثات
Lebanon 24
10-02-2026
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إلى
سلطنة عمان
التي تتوسط حالياً في المحادثات بين
إيران
والولايات المتحدة بشأن برنامج
طهران
النووي
، في مسعى لوقف ضربة أميركية محتملة.
ومن المرجح أن يحمل علي لاريجاني رد بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عقدت الأسبوع الماضي في مسقط مع
الأميركيين
، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
كما أفادت
وكالة تسنيم
الإيرانية
بأن لاريجاني سيجري محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان
عمان
، وبدر البوسعيدي
وزير الخارجية
العماني، على أن تتناول اللقاءات آخر
التطورات الإقليمية
والدولية، إضافة لبحث مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية سلطنة عُمان سيزور طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين (تسنيم)
Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عُمان سيزور طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين (تسنيم)
10/02/2026 11:24:05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني يتوجه إلى سلطنة عمان الثلاثاء
Lebanon 24
إعلام إيراني: أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني يتوجه إلى سلطنة عمان الثلاثاء
10/02/2026 11:24:05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات عن المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان: ايجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار
Lebanon 24
الإمارات عن المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان: ايجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار
10/02/2026 11:24:05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
10/02/2026 11:24:05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التطورات الإقليمية
الولايات المتحدة
المجلس الأعلى
وزير الخارجية
وكالة تسنيم
الأميركيين
سلطنة عمان
الإيرانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
Lebanon 24
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
04:09 | 2026-02-10
10/02/2026 04:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل محادثات انهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل محادثات انهاء حرب أوكرانيا
04:05 | 2026-02-10
10/02/2026 04:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
03:44 | 2026-02-10
10/02/2026 03:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
03:30 | 2026-02-10
10/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 قتلى في حادث بمنجم ذهب شرق الصين
Lebanon 24
7 قتلى في حادث بمنجم ذهب شرق الصين
03:08 | 2026-02-10
10/02/2026 03:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:09 | 2026-02-10
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
04:05 | 2026-02-10
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل محادثات انهاء حرب أوكرانيا
03:44 | 2026-02-10
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
03:30 | 2026-02-10
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
03:08 | 2026-02-10
7 قتلى في حادث بمنجم ذهب شرق الصين
02:52 | 2026-02-10
اتصال بين وزيري خارجية مصر وإيران.. هذا ما تم بحثه
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 11:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24