عربي-دولي

لاريجاني يزور عمان حاملاً رد طهران على المحادثات

Lebanon 24
10-02-2026 | 02:42
لاريجاني يزور عمان حاملاً رد طهران على المحادثات
لاريجاني يزور عمان حاملاً رد طهران على المحادثات photos 0
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان التي تتوسط حالياً في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في مسعى لوقف ضربة أميركية محتملة.

ومن المرجح أن يحمل علي لاريجاني رد بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عقدت الأسبوع الماضي في مسقط مع الأميركيين، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن لاريجاني سيجري محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وبدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، على أن تتناول اللقاءات آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة لبحث مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وزير خارجية سلطنة عُمان سيزور طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني يتوجه إلى سلطنة عمان الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات عن المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان: ايجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
07:33 | 2026-02-10
Lebanon24
07:02 | 2026-02-10
Lebanon24
07:00 | 2026-02-10
Lebanon24
06:40 | 2026-02-10
Lebanon24
06:28 | 2026-02-10
Lebanon24
06:17 | 2026-02-10
