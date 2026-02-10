لاريجاني يزور عمان حاملاً رد طهران على المحادثات

وصل أمين للأمن القومي ، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إلى التي تتوسط حالياً في المحادثات بين والولايات المتحدة بشأن برنامج ، في مسعى لوقف ضربة أميركية محتملة.



ومن المرجح أن يحمل علي لاريجاني رد بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عقدت الأسبوع الماضي في مسقط مع ، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

كما أفادت بأن لاريجاني سيجري محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان ، وبدر البوسعيدي العماني، على أن تتناول اللقاءات آخر والدولية، إضافة لبحث مسار التعاون الاقتصادي المشترك.