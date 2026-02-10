لافروف: الطريق لا تزال طويلة أمام المحادثات بشأن أوكرانيا

نقلت ، اليوم الثلاثاء، عن قوله إنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي على وأوكرانيا، حيث لا يزال هناك أمام المفاوضات بشأن السلام في .

Advertisement