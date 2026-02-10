تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
على خلفية إطلاق مسيرة باتجاه الشمال.. مداهمة مقرات استخباراتية في سيول

Lebanon 24
10-02-2026 | 01:26
على خلفية إطلاق مسيرة باتجاه الشمال.. مداهمة مقرات استخباراتية في سيول
داهمت السلطات الكورية الجنوبية مقر وكالة الاستخبارات الوطنية، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقاتها لكشف ملابسات تحليق طائرة مسيرة عبر الحدود باتجاه أجواء كوريا الشمالية قبل إسقاطها هناك.

وكانت بيونغ يانغ قد اتهمت سيول بإطلاق طائرة مسيرة فوق كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في وقت سابق من هذا العام، ونشرت صوراً زعمت أنها لحطام الطائرة بعد إسقاطها.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين.
لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية.

وقالت السلطات في بيان إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة "في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية".

ووجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.
 
كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

بيونغ يانغ

الكورية

الشمالي

الشمال

بيت أ

كوريا

