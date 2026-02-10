تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
على خلفية إطلاق مسيرة باتجاه الشمال.. مداهمة مقرات استخباراتية في سيول
Lebanon 24
10-02-2026
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
داهمت السلطات
الكورية
الجنوبية مقر وكالة الاستخبارات الوطنية، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقاتها لكشف ملابسات تحليق طائرة مسيرة عبر الحدود باتجاه أجواء
كوريا الشمالية
قبل إسقاطها هناك.
وكانت
بيونغ يانغ
قد اتهمت سيول بإطلاق طائرة مسيرة فوق كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في وقت سابق من هذا العام، ونشرت صوراً زعمت أنها لحطام الطائرة بعد إسقاطها.
في البداية، نفت
كوريا الجنوبية
أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين.
لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية.
وقالت السلطات في بيان إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة "في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية".
ووجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيرة.
وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في
كوريا
الشمالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق طائرة مسيرة باتجاه كوريا الشمالية قبل إسقاطها هناك
Lebanon 24
الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق طائرة مسيرة باتجاه كوريا الشمالية قبل إسقاطها هناك
10/02/2026 11:24:20
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إطلاق صاروخ أوريشنيك على أوكرانيا ردا على ضربة استهدفت أحد مقرات إقامة بوتين
Lebanon 24
روسيا: إطلاق صاروخ أوريشنيك على أوكرانيا ردا على ضربة استهدفت أحد مقرات إقامة بوتين
10/02/2026 11:24:20
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين: سيتم إطلاق سراح شخص مشتبه به تم احتجازه على خلفية حادث إطلاق نار في جامعة براون الأميركية
Lebanon 24
أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين: سيتم إطلاق سراح شخص مشتبه به تم احتجازه على خلفية حادث إطلاق نار في جامعة براون الأميركية
10/02/2026 11:24:20
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن أوكرانيا شنت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مقرا رئاسيا في روسيا
Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن أوكرانيا شنت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مقرا رئاسيا في روسيا
10/02/2026 11:24:20
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
بيونغ يانغ
الكورية
الشمالي
الشمال
بيت أ
كوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
Lebanon 24
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
04:09 | 2026-02-10
10/02/2026 04:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل محادثات انهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل محادثات انهاء حرب أوكرانيا
04:05 | 2026-02-10
10/02/2026 04:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
03:44 | 2026-02-10
10/02/2026 03:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
03:30 | 2026-02-10
10/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 قتلى في حادث بمنجم ذهب شرق الصين
Lebanon 24
7 قتلى في حادث بمنجم ذهب شرق الصين
03:08 | 2026-02-10
10/02/2026 03:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:09 | 2026-02-10
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
04:05 | 2026-02-10
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل محادثات انهاء حرب أوكرانيا
03:44 | 2026-02-10
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
03:30 | 2026-02-10
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
03:08 | 2026-02-10
7 قتلى في حادث بمنجم ذهب شرق الصين
02:52 | 2026-02-10
اتصال بين وزيري خارجية مصر وإيران.. هذا ما تم بحثه
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24