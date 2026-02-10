تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مفاوضات غير معلنة واحتمالات حصار بحري… ضغوط أميركية متزايدة على كوبا

Lebanon 24
10-02-2026 | 01:40
مفاوضات غير معلنة واحتمالات حصار بحري… ضغوط أميركية متزايدة على كوبا
مفاوضات غير معلنة واحتمالات حصار بحري… ضغوط أميركية متزايدة على كوبا photos 0
تشهد العلاقات الأميركية الكوبية تصعيداً سياسياً واقتصادياً جديداً. تدعو جهات داخل الولايات المتحدة إلى تشديد الضغط على الحكومة الكوبية، بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خيارات واسعة قد تشمل تغييراً سياسياً في الجزيرة، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

حثّ مشرعون أميركيون من أصول كوبية الإدارة الأميركية على تكثيف الضغط على هافانا، معتبرين أن الحكومة الشيوعية تمر بضعف غير مسبوق. وصف الرئيس الأميركي كوبا بأنها "دولة فاشلة" لم تعد تتلقى دعماً مالياً من فنزويلا أو غيرها، وذلك بعد تهديده بفرض رسوم على الدول التي تبيع النفط لكوبا أو تزودها به.

في المقابل، أقرّ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، خلال مؤتمر صحافي نادر، بأن بلاده قد تواجه صعوبة في ضمان توفير الكهرباء أو استمرار الأنشطة الأساسية بسبب نقص الوقود. وأشار إلى أن كوبا تعد خطة دفاع لمواجهة الضغوط الأميركية، مؤكداً أن سيادة كوبا غير قابلة للنقاش رغم الانفتاح على الحوار.
مفاوضات خلف الكواليس
تشير تقارير إلى أن واشنطن تجري محادثات مع مسؤولين كوبيين رفيعي المستوى، وتفيد تصريحات أميركية باقتراب التوصل إلى اتفاق. وذكرت تقارير أن أليخاندرو كاسترو إسبين، نجل الرئيس السابق راؤول كاسترو، يشارك في هذه الاتصالات التي قد توفر للنظام مخرجاً يسمح له بالبقاء في السلطة ضمن ترتيبات جديدة.

يعتقد مشرعون أميركيون أن الضغط على الدول الداعمة لكوبا يمثل أداة رئيسية لإضعاف النظام، مطالبين بتكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية "بكل الوسائل الممكنة".

تشير بيانات حديثة إلى تراجع كبير في إمدادات النفط من المكسيك بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كانون الثاني. انخفضت الشحنات إلى نحو 3000 برميل يومياً، مقارنة بنحو 20 ألف برميل يومياً في عام 2025. وتؤكد تقديرات شركات متخصصة أن مخزون الوقود في كوبا قد يكفي لمدة تتراوح بين 15 و20 يوماً فقط.

تدرس الإدارة الأميركية، وفقاً لتقارير، فرض حصار بحري لمنع وصول إمدادات النفط مستقبلاً إلى الجزيرة، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد الضغوط على الحكومة الكوبية.
