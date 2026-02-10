لإجراء محادثات نفطية.. وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا

صرح الأميركي كريس رايت بأنه سيتوجه إلى لإجراء محادثات نفطية في موعد لم يحدد بعد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم الاثنين، موضحاً أن مصالح في هذه الدولة الأميركية الجنوبية لا تقتصر على هذا القطاع.



ومنذ إلقاء القبض على والإطاحة به في الثالث من كانون الثاني، أعلن الرئيس الأميركي أن تسيطر فعلياً على فنزويلا، موضحاً أن احتياطياتها النفطية الهائلة كانت هدفاً رئيسياً للتدخل.



لكن وزير الطاقة كريس رايت قال إن لم يكن أبدا "جزءاً مهماً من عملية صنع القرار" للتدخل في البلاد.

