Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
إقتصاد

لإجراء محادثات نفطية.. وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا

Lebanon 24
10-02-2026 | 02:18
لإجراء محادثات نفطية.. وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا
لإجراء محادثات نفطية.. وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا photos 0
صرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأنه سيتوجه إلى فنزويلا لإجراء محادثات نفطية في موعد لم يحدد بعد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم الاثنين، موضحاً أن مصالح واشنطن في هذه الدولة الأميركية الجنوبية لا تقتصر على هذا القطاع.

ومنذ إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإطاحة به في الثالث من كانون الثاني، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر فعلياً على فنزويلا، موضحاً أن احتياطياتها النفطية الهائلة كانت هدفاً رئيسياً للتدخل.

لكن وزير الطاقة كريس رايت قال إن النفط الفنزويلي لم يكن أبدا "جزءاً مهماً من عملية صنع القرار" للتدخل في البلاد.
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو: وزير الطاقة الأميركي سيسافر قريبا إلى فنزويلا لمناقشة مستقبل شركة النفط الحكومية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: فنزويلا جاهزة لمحادثات جدية واستثمارات نفطية مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: ترامب أعطى فنزويلا فرصة للعمل مع أميركا وإحراز تقدم نحو الأفضل
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: أصبح لدينا نفوذ مختلف في فنزويلا والحكومة ترغب بالتعاون معنا وإنهاء الفساد
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

وزير الطاقة

الدولة ال

الفنزويلي

Lebanon24
07:33 | 2026-02-10
Lebanon24
07:02 | 2026-02-10
Lebanon24
07:00 | 2026-02-10
Lebanon24
06:40 | 2026-02-10
Lebanon24
06:28 | 2026-02-10
Lebanon24
06:17 | 2026-02-10
