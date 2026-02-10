تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مطالباً بنصف ملكيته... ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر مع كندا
Lebanon 24
10-02-2026
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدد
الرئيس دونالد ترامب
بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين
الولايات المتحدة
وكندا التي اقترح بعد عودته إلى
البيت الأبيض
أن يضمها لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
وقال
ترامب
إن على الولايات المتحدة امتلاك "على الأقل نصف" جسر غوردي هاو الدولي قيد الإنشاء والذي يربط بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية ميشيغان الأميركية.
وبدأ العمل على بناء
الجسر
الذي يحمل اسم لاعب الهوكي الكندي الراحل غوردي هاو، في عام 2018 بتكلفة تبلغ 4.7 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" "لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، وأيضاً، وهو الأهم، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالإنصاف والاحترام اللذين نستحقهما".
وأضاف "سنبدأ المفاوضات فوراً".
وأضاف "والآن، وفوق كل ذلك، يريد رئيس الوزراء (مارك)
كارني
إبرام صفقة مع
الصين
(...) وهي صفقة ستلتهم كندا. نحن سوف نحصل فقط على الفتات! لا أعتقد ذلك".
وهددت
واشنطن
بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا بعد زيارة كارني لبكين الشهر الماضي وتوقيعه اتفاقية تجارية مبدئية مع الصين.
Advertisement
