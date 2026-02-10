مطالباً بنصف ملكيته... ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر مع كندا

هدد بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين وكندا التي اقترح بعد عودته إلى أن يضمها لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.



وقال إن على الولايات المتحدة امتلاك "على الأقل نصف" جسر غوردي هاو الدولي قيد الإنشاء والذي يربط بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية ميشيغان الأميركية.



وبدأ العمل على بناء الذي يحمل اسم لاعب الهوكي الكندي الراحل غوردي هاو، في عام 2018 بتكلفة تبلغ 4.7 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" "لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، وأيضاً، وهو الأهم، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالإنصاف والاحترام اللذين نستحقهما".



وأضاف "سنبدأ المفاوضات فوراً".



وأضاف "والآن، وفوق كل ذلك، يريد رئيس الوزراء (مارك) إبرام صفقة مع (...) وهي صفقة ستلتهم كندا. نحن سوف نحصل فقط على الفتات! لا أعتقد ذلك".



وهددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا بعد زيارة كارني لبكين الشهر الماضي وتوقيعه اتفاقية تجارية مبدئية مع الصين.