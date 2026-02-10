اتصال بين وزيري خارجية مصر وإيران.. هذا ما تم بحثه

أجري المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالا بنظيره ، عباس عراقجي، تناول سبل خفض التصعيد واحتواء التوتر المتنامي في المنطقة..



واطلع الوزير الإيرانى عبد العاطى على التطورات الخاصة بجولة المفاوضات بين وايران والتى استضافتها سلطنة عمان مؤخرا، حيث أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات وكافة المساعى التي تستهدف خفض التصعيد وتسهم فى دعم الحوار وتسوية كافة الشواغل عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.



وشدد الوزير المصري على أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركى والايرانى، وصولا إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة، ومشددا على أن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.



وفي المقابل، ثمّن الوزير الإيراني الجهود الحثيثة الرامية للتوصل إلى تفاهمات بشأن "الملف "، واصفاً الدور المصري بالفاعل والمحوري في احتواء أزمات الإقليم.



وكانت مصر قد كثفت جهودها خل الأيام الماضية لمحاولة نزع فتيل التوتر في المنطقة و احتواء الأزمة المتصاعدة مع في .



وأجرى وزير الخارجية المصري مؤخرا سلسلة اتصالات مكثفة شملت القوى الفاعلة في المنطقة، في محاولة لمنع انزلاق الإقليم إلى مواجهة شاملة.



وطالب وزير خارجية مصر بضرورة تغليب لغة الحوار، مؤكداً أنه لا توجد حلول عسكرية للتحديات الراهنة.



وشدد عبد العاطي على أهمية الحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار التي قد تعصف بالجميع.

