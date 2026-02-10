الخارجية الإيرانية: نعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات

أكدت الخارجية الإيرانية أن دول الجوار كانت مستعدة لاستضافة المحادثات مع أميركا لكن ايران اختارت مسقط لأسباب متعددة.
وشددت على أن مفاوضات مسقط كانت لتحديد جدية الطرف الآخر ولم تتطرق للتفاصيل، لكنها اعتبرت أن الجولات المقبلة ستحدد مسار المفاوضات.
وأبدت الخارجية الإيرانية استعدادها للعمل بجدية على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات.
وأضافت: لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح للآخرين بتحديد سياستها الخارجية.
وقالت: مستمرون بالتشاور مع دول الجوار وآخرها مباحثات مع مصر وتركيا والإمارات والسعودية وقطر، لافتة إلى أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط مجدولة مسبقا وتشمل قطر.