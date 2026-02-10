الخارجية الإيرانية: نعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات

أكدت الخارجية أن دول الجوار كانت مستعدة لاستضافة المحادثات مع أميركا لكن اختارت مسقط لأسباب متعددة.

وشددت على أن مفاوضات مسقط كانت لتحديد جدية الطرف الآخر ولم تتطرق للتفاصيل، لكنها اعتبرت أن الجولات المقبلة ستحدد مسار المفاوضات.

وأبدت الخارجية الإيرانية استعدادها للعمل بجدية على التوصل لاتفاق مع يضمن رفع .

وأضافت: لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح للآخرين بتحديد سياستها الخارجية.

وقالت: مستمرون بالتشاور مع دول الجوار وآخرها مباحثات مع مصر وتركيا والإمارات والسعودية وقطر، لافتة إلى أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

علي لاريجاني إلى مسقط مجدولة مسبقا وتشمل قطر.