عربي-دولي
الأمم المتحدة تحذر من تكرار فظاعات الفاشر في كردفان
Lebanon 24
10-02-2026
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
المفوض السامي
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
فولكر تورك
، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء
قوات الدعم السريع
على
الفاشر
في
السودان
تُعدّ "كارثة" كان ممكنا تجنبها، معربا عن مخاوفه من تكرار أحداث مماثلة في كردفان.
وأعرب تورك عن "قلق بالغ من احتمال تكرار هذه الانتهاكات والتجاوزات في إقليم كردفان، الذي اشتد القتال فيه منذ سقوط الفاشر".
وقال المفوض السامي، فولكر تورك، أمام
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
في
جنيف
، إن مكتبه وثق أنماطا من هذه الفظائع في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال هجوم قوات الدعم السريع للاستيلاء على مخيم زمزم.
وأكد المسؤول الأممي أن آلاف الأشخاص قتلوا في غضون أيام، وفر عشرات الآلاف في حالة من الرعب"، مشددا على ضرورة "محاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار الأمر.
