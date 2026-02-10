ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا

أكد ماكرون أن أعادت قنوات الاتصال التقنية مع ، ودعا إلى فعل ذلك حتى يكون لديهم نهج منظم.

وقال : "لقد أعدنا فتح قنوات الاتصال على المستوى الفني. وأود أن يشارك شركائي الأوروبيون هذا الأمر في ، حتى يكون لدينا نهج أوروبي منظم جيدا".

وأكد ماكرون أن زيارة مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى موسكو. وقال: "كان من السابق لأوانه بالنسبة للبعض إرسال مستشاريهم الدبلوماسيين، كما فعلنا نحن"

وتابع: "من المهم أن نقوم بهيكلة استئناف المحادثات الأوروبية مع من دون أن نكون ساذجين، وممارسة ضغوط على الأوكرانيين، والاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات. لذلك، اقترحت على العديد من الزملاء الأوروبيين استئناف الحوار".