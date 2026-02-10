تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:09
ماكرون يعيد فتح قنوات اتصال مع روسيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أعادت قنوات الاتصال التقنية مع موسكو، ودعا القادة الأوروبيين إلى فعل ذلك حتى يكون لديهم نهج أوروبي منظم.

وقال : "لقد أعدنا فتح قنوات الاتصال على المستوى الفني. وأود أن يشارك شركائي الأوروبيون هذا الأمر في المستقبل، حتى يكون لدينا نهج أوروبي منظم جيدا".

وأكد ماكرون أن زيارة مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى موسكو. وقال: "كان من السابق لأوانه بالنسبة للبعض إرسال مستشاريهم الدبلوماسيين، كما فعلنا نحن"

وتابع: "من المهم أن نقوم بهيكلة استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس من دون أن نكون ساذجين، وممارسة ضغوط على الأوكرانيين، والاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات. لذلك، اقترحت على العديد من الزملاء الأوروبيين استئناف الحوار".

 

 

مواضيع ذات صلة
الكرملين: الفكرة الفرنسية بشأن إنشاء قناة اتصال مع روسيا جيدة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس غوستافو بيترو: طلبت من ترامب إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوغوتا وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: واشنطن تزداد فهما لموقف روسيا مع كل اتصال
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الأوروبيين

المستقبل

دبلوماسي

الأوروبي

Lebanon24
07:33 | 2026-02-10
Lebanon24
07:02 | 2026-02-10
Lebanon24
07:00 | 2026-02-10
Lebanon24
06:40 | 2026-02-10
Lebanon24
06:28 | 2026-02-10
Lebanon24
06:17 | 2026-02-10
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24