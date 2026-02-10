الكرملين يرد على ماكرون: روسيا كانت دائمًا منفتحة على الحوار

أعلن أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات بشأن .

وأشار إلى وجود اتصالات جرت مع ، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي مؤشرات تدل على رغبة في إجراء حوار على أعلى مستوى.

وفي ما يتعلق بتصريحات حول استئناف الحوار الروسي-الأوروبي، شدد الكرملين على أن كانت دائمًا منفتحة على الحوار.

Advertisement