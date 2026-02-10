تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حكم قضائي يسمح لعناصر إدارة الهجرة الأميركية بتغطية وجوههم بكاليفورنيا

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:42
حكم قضائي يسمح لعناصر إدارة الهجرة الأميركية بتغطية وجوههم بكاليفورنيا
حكم قضائي يسمح لعناصر إدارة الهجرة الأميركية بتغطية وجوههم بكاليفورنيا photos 0
أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، حكما يسمح لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) بتغطية وجوههم أثناء عملياتهم في ولاية كاليفورنيا، مع اشتراط أن يكون من الممكن التعرف عليهم.

وقالت القاضية كريستينا سنايدر إن قانون كاليفورنيا المسمى "No Secret Police Act" ("قانون حظر السرية لدى الشرطة")، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبا "يمارس تمييزا غير قانوني ضد العناصر الفيدراليين" لأنه ينطبق عليهم فقط، مستثنيا عناصر الشرطة المحلية، وفق نص قرارها.
وأعلنت وزيرة العدل بام بوندي "انتصارها" في هذه الدعوى القضائية التي رفعتها وزارتها.

وكتبت على منصة إكس "سنواصل النضال والانتصار في المحكمة للدفاع عن برنامج الرئيس (دونالد) ترامب المتعلق بالقانون والنظام، وسندعم دائما عناصر إنفاذ القانون الفدراليين الرائعين".

مع ذلك، أشارت القاضية الفيدرالية في حكمها إلى أن حظر تغطية الوجه قد يكون دستوريا إذا ما جرى توسيعه ليشمل العناصر في القوات المحلية على المستوى غير الفيدرالي.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر المشارك في صياغة مشروع القانون، الاثنين أنه سيُعدّله "فورا" ليشمل أيضا عناصر إنفاذ القانون المحليين.

كما أيّدت القاضية سنايدر إجراء يُلزم عناصر إدارة الهجرة والجمارك بتعريف أنفسهم وعرض أرقام إشاراتهم.
