حكم قضائي يسمح لعناصر إدارة الهجرة الأميركية بتغطية وجوههم بكاليفورنيا

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، حكما يسمح لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) بتغطية وجوههم أثناء عملياتهم في ولاية ، مع اشتراط أن يكون من الممكن التعرف عليهم.



وقالت القاضية كريستينا سنايدر إن قانون كاليفورنيا المسمى "No Secret Police Act" ("قانون حظر السرية لدى الشرطة")، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبا "يمارس تمييزا غير قانوني ضد العناصر الفيدراليين" لأنه ينطبق عليهم فقط، مستثنيا عناصر الشرطة المحلية، وفق نص قرارها.

وأعلنت وزيرة العدل بام بوندي "انتصارها" في هذه الدعوى القضائية التي رفعتها وزارتها.



وكتبت على منصة إكس "سنواصل النضال والانتصار في المحكمة للدفاع عن برنامج الرئيس (دونالد) المتعلق بالقانون والنظام، وسندعم دائما عناصر إنفاذ القانون الفدراليين الرائعين".



مع ذلك، أشارت القاضية الفيدرالية في حكمها إلى أن حظر تغطية الوجه قد يكون دستوريا إذا ما جرى توسيعه ليشمل العناصر في القوات المحلية على المستوى غير .



وأعلن عضو عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر المشارك في صياغة مشروع القانون، الاثنين أنه سيُعدّله "فورا" ليشمل أيضا عناصر إنفاذ القانون المحليين.



كما أيّدت القاضية سنايدر إجراء يُلزم عناصر إدارة الهجرة والجمارك بتعريف أنفسهم وعرض أرقام إشاراتهم.