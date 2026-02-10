بشأن علاقة الأمير أندرو بإبتسين... بيان من الملك تشارلز وإبنه وليام

بعد ثمانية أيام من نشر وثائق جديدة عن علاقة المتموّل الأميركي المدان بجرائم جنسية إبستين وأندرو شقيق الملك ، خرجت الأسرة المالكة عن تحفظها بإعراب ونجله وليام عن قلقهما، وعن استعداد الملك لمساعدة التحقيق.



وجاء في بيان للقصر أن الملك الذي سبق أن اتخذ في تشرين الاول الفائت إجراء تاريخيا بتجريد شقيقه من ألقابه الملكية وإجباره على مغادرة مقر إقامته في ، أعرب "عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات التي لا تزال تتكشف بشأن سلوك السيد أندرو ماونتباتن-ويندسور".



وأضاف: "في وقت يتحمل السيد ماونتباتن-ويندسور تحديدا مسؤولية الرد على هذه الادعاءات، فإننا على أتم الاستعداد لدعم شرطة في حال تواصلت معنا".



وبدا أن الملك يزيد بهذا الإعلان الضغط على أندرو للإدلاء بشهادته أمام الشرطة. (العربية)

