Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بشأن علاقة الأمير أندرو بإبتسين... بيان من الملك تشارلز وإبنه وليام

Lebanon 24
10-02-2026 | 05:18
بشأن علاقة الأمير أندرو بإبتسين... بيان من الملك تشارلز وإبنه وليام
بشأن علاقة الأمير أندرو بإبتسين... بيان من الملك تشارلز وإبنه وليام photos 0
بعد ثمانية أيام من نشر وثائق جديدة عن علاقة المتموّل الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين وأندرو شقيق الملك البريطاني، خرجت الأسرة المالكة عن تحفظها بإعراب تشارلز الثالث ونجله وليام عن قلقهما، وعن استعداد الملك لمساعدة التحقيق.

وجاء في بيان للقصر أن الملك الذي سبق أن اتخذ في تشرين الاول الفائت إجراء تاريخيا بتجريد شقيقه من ألقابه الملكية وإجباره على مغادرة مقر إقامته في وندسور، أعرب "عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات التي لا تزال تتكشف بشأن سلوك السيد أندرو ماونتباتن-ويندسور".

وأضاف: "في وقت يتحمل السيد ماونتباتن-ويندسور تحديدا مسؤولية الرد على هذه الادعاءات، فإننا على أتم الاستعداد لدعم شرطة تايمز فالي في حال تواصلت معنا".

وبدا أن الملك يزيد بهذا الإعلان الضغط على أندرو للإدلاء بشهادته أمام الشرطة. (العربية)
 
 
 
قبل وفاة والده الملك تشارلز... هذا ما ينوي الأمير ويليام فعله بعمّه أندرو
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
بعد بيان إبنه الناريّ بشأن الخلافات العائليّة... أوّل تعليق من ديفيد بيكهام
