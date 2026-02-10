أحدها رُصِدَ في أجواء سوريا.. أجسامٌ طائرة مجهولة حلّقت فوق الشرق الأوسط ما هي؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تسريب مقاطع مصورة لطائرات عسكرية أميركية من دون طيار فوق مناطق في ، أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والأمنية، بعدما أظهرت أجسامًا طائرة مجهولة تنفذ مناورات وسرعات وصفت بأنها تتجاوز القوانين الفيزيائية المعروفة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل ، نقلا عن الصحافي كريس ميلور، مساعد محرر العلوم في ، عن مقطع فيديو مسرب من وزارة الحرب الأميركية، يظهر جسما طائرا مجهول الهوية وهو ينفذ حركات وصفت بأنها "مستحيلة فيزيائيا"، قبل أن ينطلق فجأة بسرعات هائلة تفوق سرعة الصوت، هارباً من طائرة عسكرية أميركية من دون طيار.



ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن التسجيل المصور حصلت عليه جهات صحفية من داخل البنتاغون، ويعود إلى عام 2021، ويعتقد أنه التقط فوق محافظة السويداء جنوب بواسطة طائرة استطلاع أميركية من طراز MQ-9 Reaper تابعة لسلاح الجوّ الأميركي.



وبحسب ما نشرته "ديلي ميل"، فإن الفيديو يُظهر جسماً غريب الشكل، وصفه الصحافيون بأنه "يشبه الفطر"، وهو يحلق في البداية إما في وضعية ثبات شبه تام أو بسرعة عادية، قبل أن يقوم فجأة بتسارع خاطف يوصف بأنه أقرب إلى سرعة الضوء، ليختفي كلياً من مجال رؤية كاميرا الطائرة العسكرية.



وفي مشهد قالت الصحيفة إنه يبدو وكأنه مقتطع من فيلم خيال علمي، تابعت كاميرا الطائرة الأميركية الهدف بينما كان يتحرك ببطء نسبي، قبل أن يغيّر سلوكه فجأة، وينطلق بسرعة مذهلة إلى يمين إطار الصورة، تاركًا خلفه أثراً أبيض باهتًا قبل أن يختفي نهائياً.



وأفادت ديلي ميل أن الصحفي الاستقصائي وصانع الأفلام الوثائقية جيريمي كوربيل، المشارك في تقديم بودكاست "WEAPONIZED"، هو من كشف التسجيل المصور لأول مرة، بمشاركة زميله الصحافي ناب، مؤكدين أن المقطع حصلوا عليه من مصدر داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية ومن أرشيفات البنتاغون نفسها.



وأوضح كوربيل وناب أن الفيديو التقط بواسطة طائرة MQ-9 Reaper، وأنه كان محفوظا ضمن ما وصفاه بـ"خزنة وزارة الحرب" التي تضم تسجيلات عسكرية لأجسام جوية مجهولة، تُعرف رسميًا باسم UAP، وهو المصطلح الجديد الذي تستخدمه الأميركية بدلاً من "UFO".



ورغم التأكيد الرسمي المتكرر من البنتاغون على أنه لم يتم جمع أي دليل مادي يثبت وجود مركبات فضائية أو كائنات خارج الأرض، قالت ديلي ميل إن الصحافيين الاستقصائيين اعتبروا الفيديو الجديد دليلاً على ما وصفوه بـ"السلوك المرصود" لأجسام غير بشرية.



وبحسب تحليل كوربيل وناب، فإن التسجيل يظهر بوضوح تسارعًا لحظيًا لا يمكن تفسيره وفق القوانين الفيزيائية المعروفة، حيث بدا الجسم وكأنه يدرك أنه أصبح هدفًا للتتبع، فبدأ في المناورة بشكل متعرج لكسر تثبيت الكاميرا عليه، قبل أن ينطلق فجأة بسرعة خاطفة.



وفي تحليل تفصيلي للمقطع، استعان فريق بودكاست "WEAPONIZED" بالصحافي والمحلل ماريك فون ريننكامبف، المتخصص في قضايا الأمن القومي والظواهر الجوية المجهولة، حيث جرى إبطاء التسجيل إلى 5 بالمئة فقط من سرعته الأصلية لرصد تفاصيل لا يمكن للعين المجردة ملاحظتها في الزمن الحقيقي.



وأكد ريننكامبف أن الاختفاء المفاجئ للجسم لا يمكن تفسيره على أنه نتيجة اهتزاز الكاميرا أو فقدان التتبع، مشيرًا إلى أن كافة عناصر الخلفية في المشهد ظلت ثابتة في مواقعها، وهو ما ينفي فرضية الحركة العرضية للكاميرا.



وقال ريننكامبف: "عندما يقوم مشغل الطائرة بتحريك الكاميرا بسرعة، نرى المشهد كله يتحرك من اليمين إلى اليسار، هذا لم يحدث هنا. الجسم نفسه هو من اندفع فجأة خارج الإطار".



وأضافت ديلي ميل أن غياب أي آثار حرارية أو عوادم أو موجات صدم صوتية، رغم السرعة الهائلة التي ظهر بها الجسم، يعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها باحثو UAP، ويُعرف هذا السلوك باسم "السرعات الفائقة دون بصمات".



وشدد ريننكامبف، بحسب ما نقلته ديلي ميل، على أن الجسم في الفيديو لا يشبه أي طائرة مسيّرة معروفة، موضحًا أن الطائرات البشرية الصنع، حتى عند تصويرها بالأشعة تحت الحمراء، تظهر بوضوح شكل الهيكل والانبعاثات الحرارية للمحركات، وهو ما لم يظهر مطلقًا في التسجيل. (عربي 21)