جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أميركا تنقل دباباتها إلى الشرق الأوسط... ما الذي تُحضّره؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:00
أميركا تنقل دباباتها إلى الشرق الأوسط... ما الذي تُحضّره؟
أميركا تنقل دباباتها إلى الشرق الأوسط... ما الذي تُحضّره؟ photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسية غربية كشفت أن الولايات المتحدة بدأت عملية شحن دبابات M1 Abrams إلى بعض قواعدها في الشرق الأوسط، في إطار أكبر حشد عسكري جوي وبحري منذ حرب حزيران 2025 مع إيران
 
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول الغايات الحقيقية للحشد، وهل يقتصر على الردع الدفاعي، أم يمثل مقدمة لتدخل شامل قد يغير التوازنات الإقليمية.

وقالت المصادر، إن بدء شحن الدبابات، التي تشكل العمود الفقري لأي حرب برية، يعزز فرضية أن الإدارة الأميركية لا تركز في حشدها العسكري على الضغط على إيران فقط، بل تسعى أيضًا لإعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية، حيث لن يبقى العراق واليمن بعيدين عن التداعيات المحتملة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية شحن الدبابات انطلقت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عبر جسر جوي وبحري مكثف، بالتزامن مع جولة مفاوضات نووية هشة بين واشنطن وطهران في مسقط.

وبحسب المعلومات المتوفرة، بدأت عملية شحن M1 Abrams من قواعد في تكساس وكاليفورنيا، مستخدمة طائرات نقل عملاقة مثل C-17 Globemaster III وC-5 Galaxy، إضافة إلى سفن نقل بحرية عبر المحيط الأطلسي مرورًا بالبحر المتوسط.

وشملت العملية عشرات الدبابات إلى قواعد تم تجهيزها لمواجهة تهديدات برية محتملة من فصائل مدعومة إيرانيًا؛ ما يعكس انتقالًا أميركيًا من التركيز على العمليات الجوية والبحرية إلى تعزيز القوات البرية استعدادًا لعمليات طويلة الأمد.

وتوقعت المصادر الغربية أن تدعم هذه الخطوة مواجهة محتملة مع الفصائل المدعومة من طهران في العراق، بينما يمكن أن تسهم في اليمن بعمليات برية أو دعم جوي لقطع خطوط الإمداد الحوثية؛ ما يعزز عزلة إيران ويضعف نفوذها الإقليمي.

وأكدت المصادر أن شحن الدبابات يشكل إشارة واضحة لتعزيز الهيمنة الأميركية في المنطقة؛ ما قد يؤدي إلى تغييرات في خريطة الشرق الأوسط.

وترى مراجع سياسية عربية أن الهدف الأساسي من الحشد العسكري الأميركي ربما يكون ردع إيران، لكن بدء شحن الدبابات يشير بوضوح إلى استعداد لعمليات برية. (ارم نيوز)
