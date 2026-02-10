تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

سلاح عرضته دولة عربيّة في السعوديّة يُثير مخاوف إسرائيل... هذا ما قِيلَ عنه في تل أبيب

Lebanon 24
10-02-2026 | 09:00
سلاح عرضته دولة عربيّة في السعوديّة يُثير مخاوف إسرائيل... هذا ما قِيلَ عنه في تل أبيب
سلاح عرضته دولة عربيّة في السعوديّة يُثير مخاوف إسرائيل... هذا ما قِيلَ عنه في تل أبيب photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ منصة "كيكار هاشبت" الإخبارية الإسرائيلية، أفادت أنّ مصر أحدثت تطورا ملحوظا في مجال الصناعات الدفاعية، بعد الكشف عن الطائرة المسيّرة الانتحارية "حمزة-3" خلال معرض في المملكة العربية السعودية.

وأشارت المنصة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة في السياسة العسكرية المصرية، إذ تتجه القاهرة تدريجياً نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج العسكري المحلي، مع تقليل الاعتماد على الأسلحة المستوردة.

ولفتت إلى أن تطوير مصر لقدراتها العسكرية يثير اهتماماً في الأوساط الأمنية الإسرائيلية بشأن توازن القوى الإقليمي، خاصة في ظل التزام القاهرة باتفاق السلام مع إسرائيل منذ عام 1979.

وأوضحت المنصة أن "حمزة-3" ليست مجرد طائرة مسيّرة تقليدية، بل نظام قتالي متطور قادر على التحليق لمسافة تصل إلى 2100 كيلومتر، مع البقاء في الجوّ لمدة تصل إلى عشر ساعات متواصلة، ومزود برأس حربي يزن نحو 50 كيلوغراماً، وأنظمة استطلاع كهروضوئية دقيقة، وقدرات عالية على مقاومة التشويش الإلكتروني.

كما أشارت إلى أن من أبرز ميزات الطائرة إمكانية تشغيلها ضمن تشكيلات "سرب" تضم عشرات الطائرات التي يمكن إطلاقها في وقت واحد ومن اتجاهات متعددة، وهو أسلوب تكتيكي أثبت فعاليته في إرباك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة.

ولفتت المنصة إلى أن مصر كشفت أيضاً عن منظومة "صقر-105"، وهي منصة برية خفيفة قادرة على إطلاق ثلاث صواريخ مضادة للدبابات في الدقيقة الواحدة، مشيرة إلى أن الجمع بين القدرات الجوية والبرية يخلق شبكة هجومية متكاملة.

كما ذكرت أن مصر عرضت منظومة دفاع إلكتروني باسم "دي جي 400 بي"، قادرة على إنشاء منطقة دفاعية بقطر أربعة كيلومترات لمواجهة الطائرات المسيرة المعادية، ما يعكس بحسب رأيها، رؤية نظامية متكاملة تحوّل مصر نحو امتلاك منظومة دفاعية وهجومية متطورة.

وختمت المنصة بالإشارة إلى أن هذه التطورات قد تفرض على الأطراف الإقليمية مراجعة حساباتها الاستراتيجية، حتى في ظل استمرار اتفاق السلام، نظراً للتأثير الذي قد تحدثه القدرات التكنولوجية الجديدة على المعادلات الأمنية في المنطقة. (روسيا اليوم)
