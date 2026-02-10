تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
Lebanon 24
10-02-2026
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفر تساقط كثيف للثلوج استمر قرابة ثلاثة أسابيع في
اليابان
عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 558 آخرين، وفق بيانات جديدة صادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث
اليابانية
اليوم.
وطمرت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر كانون الثاني، مناطق في شمال اليابان وتسببت في فوضى مرورية عارمة، لا سيما على طول الساحل المطل على
بحر اليابان
. (العين الاخبارية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى ومفقودون في إيران بسبب السيول والعواصف الثلجيّة
Lebanon 24
قتلى ومفقودون في إيران بسبب السيول والعواصف الثلجيّة
10/02/2026 18:00:25
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن الطوارئ في فيرجينيا وساوث كارولاينا بسبب العواصف الثلجية
Lebanon 24
ترامب يعلن الطوارئ في فيرجينيا وساوث كارولاينا بسبب العواصف الثلجية
10/02/2026 18:00:25
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عدّاد قتلى العاصفة الثلجية في أميركا إلى ارتفاع
Lebanon 24
عدّاد قتلى العاصفة الثلجية في أميركا إلى ارتفاع
10/02/2026 18:00:25
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء جميع الرحلات في مطار ريغان بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة
Lebanon 24
إلغاء جميع الرحلات في مطار ريغان بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة
10/02/2026 18:00:25
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
بحر اليابان
اليابانية
الكوارث
باريت
العين
باري
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات جديدة تطال "حزب الله"... إليكم ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركيّة
Lebanon 24
عقوبات جديدة تطال "حزب الله"... إليكم ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركيّة
10:47 | 2026-02-10
10/02/2026 10:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
10:30 | 2026-02-10
10/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
10:20 | 2026-02-10
10/02/2026 10:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة صواريخ إيرانية تشكّل كابوسا لأميركا.. تقرير يتحدث عنها
Lebanon 24
ترسانة صواريخ إيرانية تشكّل كابوسا لأميركا.. تقرير يتحدث عنها
10:00 | 2026-02-10
10/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:48 | 2026-02-10
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:47 | 2026-02-10
عقوبات جديدة تطال "حزب الله"... إليكم ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركيّة
10:30 | 2026-02-10
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
10:20 | 2026-02-10
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
10:00 | 2026-02-10
ترسانة صواريخ إيرانية تشكّل كابوسا لأميركا.. تقرير يتحدث عنها
09:25 | 2026-02-10
فضيحة في مستشفى تركيّ... أطباء يتلقون الرشاوى لإجراء عمليّات للمرضى
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 18:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24