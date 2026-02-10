عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية

أسفر تساقط كثيف للثلوج استمر قرابة ثلاثة أسابيع في عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 558 آخرين، وفق بيانات جديدة صادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليوم.



وطمرت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر كانون الثاني، مناطق في شمال اليابان وتسببت في فوضى مرورية عارمة، لا سيما على طول الساحل المطل على . (العين الاخبارية)

