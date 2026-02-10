اندلاع حريق بعد دويّ انفجار في منشأة لتخزين النفط في كوريا الجنوبية

إندلع حريق بعد وقوع انفجار في منشأة لتخزين في مدينة جيونجسان، جنوب شرقي .

وبجسب الشرطة، اندلعت النيران بعد انفجار وقع في غطاء خزان نفط في فرع "يونجنام"، التابع لشركة خطوط أنابيب النفط "دايهان".



ونقلت وكالة "يونهاب" عن سلطات الإطفاء قولها، إنها تمكنت من السيطرة على الحريق، من دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات. (روسيا اليوم)