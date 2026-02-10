مسؤول أوروبي: الاتحاد بحاجة إلى تكتل دفاعي

قال مفوض الدفاع في ، اليوم الثلاثاء، إن بحاجة إلى تكتل دفاعي من أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.



وبحسب وكالة " "، أضاف كوبيليوس في كلمة أمام : "تتطلب مسؤولية أوروبا عن الدفاع إطارا مؤسسيا للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي".



وأضاف أن إيجاد بديل من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزود بالوقود جوًّا، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل. (إرم نيوز)

