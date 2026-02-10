تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مسؤول أوروبي: الاتحاد بحاجة إلى تكتل دفاعي
Lebanon 24
10-02-2026
|
06:40
photos
قال مفوض الدفاع في
الاتحاد الأوروبي
أندريوس كوبيليوس
، اليوم الثلاثاء، إن
أوروبا
بحاجة إلى تكتل دفاعي
أوروبي
من أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.
وبحسب وكالة "
رويترز
"، أضاف كوبيليوس في كلمة أمام
البرلمان
الأوروبي
: "تتطلب مسؤولية أوروبا عن الدفاع إطارا مؤسسيا للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي".
وأضاف أن إيجاد بديل من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزود بالوقود جوًّا، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل. (إرم نيوز)
