الكرملين: بوتين يناقش مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا

قال الكرملين، عبر قناته على "تيليغرام"، إن أجرى، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جنوب سيريل رامابوسا، حيث تم خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع في ، بحسب " ".



وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين وجنوب أفريقيا".



وأضاف البيان أنه تم أيضاً التطرق إلى الوضع حول أوكرانيا، حيث أعرب رامافوزا عن دعمه جهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.



وخلال تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية الراهنة، أكد الطرفان أهمية استمرار روسيا وجنوب أفريقيا في تنسيق جهودهما، بما في ذلك في إطار مجموعتي العشرين و"بريكس". (إرم نيوز)

