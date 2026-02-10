تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الكرملين: بوتين يناقش مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا
Lebanon 24
10-02-2026
|
07:32
قال الكرملين، عبر قناته على "تيليغرام"، إن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أجرى، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جنوب
أفريقيا
سيريل رامابوسا، حيث تم خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع في
أوكرانيا
، بحسب "
رويترز
".
وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين
روسيا
وجنوب أفريقيا".
وأضاف البيان أنه تم أيضاً التطرق إلى الوضع حول أوكرانيا، حيث أعرب رامافوزا عن دعمه جهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي
دبلوماسي
للنزاع.
وخلال تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية الراهنة، أكد الطرفان أهمية استمرار روسيا وجنوب أفريقيا في تنسيق جهودهما، بما في ذلك في إطار مجموعتي العشرين و"بريكس". (إرم نيوز)
