الجيش الإسرائيليّ والشاباك أوقفا مجموعة من الأشخاص.. هكذا تمّ تجنيدهم من لبنانيين

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "في شهر تشرين الاول الماضي، في إطار عملية للجيش وجهاز الشاباك، تمّ توقيف المدعو محمد صدقة أحد سكان قرية عنزة في السامرة وأحيل للتحقيق من قبل جهاز الشاباك بعد الاشتباه بتورطه في نوايا تخريبية. أثناء التحقيق مع صدقة تبين أنه قد غادر إلى ، حيث تم تجنيده من قبل موسى أبو سيف، الملقب بـ"جبريل" لتنفيذ نشاطات في والسامرة وتجنيد عناصر لتشكيل خلايا عسكرية في الميدان".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "بعد عودته من لبنان إلى يهودا والسامرة عن طريق قام المذكور بتجنيد عدد من العناصر الأخرى لتنفيذ العمليات، ومنهم محمد خليل من سكان ومحمد براهمة من سكان عنزة، اللذين تم توقيهما أيضًا للتحقيق من قبل الشاباك. هذا وتبين في التحقيق مع صدقة أنه لغاية توقيفه استمرّ في التواصل مع المجموعة بالتراسل عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيق ألعاب".



وتابع: "من جهة أخرى تم اكتشاف خلية أخرى تم تحريكها من قبل المجموعة اللبنانية عينها، حيث تم توقيف اثنين من سكان قرية تل في السامرة وهما ضياء الدين حمد وناصر عصيدة، في العشرينات من عمرهما، وتمت إحالتهما للتحقيق من قبل جهاز الشاباك. وفي إطار التحقيق معهما في جهاز الشاباك اتضحت مجريات تجنيدهما من قبل لبناني يسمى مجاهد استعان بعدد من العناصر اللبنانية الأخرى الذين أطلق عليهم "أبو أحمد" و"أبو وحيد" والذين قاموا بالتواصل معهما بالتراسل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر منصات أخرى. في إطار تجنيدهما قام المذكوران بعمل تدريبات على إطلاق النار تمهيدًا لتنفيذ عملية تخريبية، كما طُلب منهما تصوير بلدة إسرائيلية في السامرة واتفق معهما على تحويل الأموال إليهما لصالح شراء الأسلحة".



وقال: "في إطار التحقيقات وجمع المعلومات الاستخبارية تبين أن من يترأس المجموعة التي جند أفرادها أعضاء الخليتين لتنفيذ عمليات ضدّ هو مجاهد دهشة، وهو من سكان لبنان ويرتبط بعلاقات مع عناصر . وتم تقديم لوائح اتهام بحق العناصر الخمسة من سكان يهودا والسامرة".

