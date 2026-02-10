قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي لن يُرافق نتنياهو إلى أميركا... ما علاقة الضربة على إيران؟

خلافا لتقارير سابقة، لم يشارك القائد الجديد لسلاح الجو ، العميد عومر تشلر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته الحالية إلى .



وذكرت صحيفة " هيوم" العبرية أن تشلر سيبقى ولن ينضم إلى وفد نتنياهو، رغم تقارير سابقة تحدثت عن مشاركته في الرحلة.



وقالت إن هذه الخطوة تعكس حصر التمثيل الأمني في شخصيات محددة خلال هذه الزيارة القصيرة ذات الطابع السياسي-الأمني.



وبحسب الصحيفة، فإن من سيمثل المؤسسة الأمنية في الاجتماعات بواشنطن هو السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء رومان غوفمان، بينما تقرر في اللحظة الأخيرة عدم إلحاق قائد سلاح الجو الجديد بالوفد.

وأشارت إلى أنه كان قد أدرج اسم تشلر ضمن الوفد في تقديرات وتحضيرات سابقة.



ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه محادثات الزيارة على الملف ، وخاصة البرنامج والصواريخ الباليستية وشبكات الحلفاء الإقليميين لطهران. (إرم نيوز)