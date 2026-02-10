تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي لن يُرافق نتنياهو إلى أميركا... ما علاقة الضربة على إيران؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:15
A-
A+
قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي لن يُرافق نتنياهو إلى أميركا... ما علاقة الضربة على إيران؟
قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي لن يُرافق نتنياهو إلى أميركا... ما علاقة الضربة على إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلافا لتقارير سابقة، لم يشارك القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، العميد عومر تشلر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته الحالية إلى واشنطن

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن تشلر سيبقى في إسرائيل ولن ينضم إلى وفد نتنياهو، رغم تقارير سابقة تحدثت عن مشاركته في الرحلة.

وقالت إن هذه الخطوة تعكس حصر التمثيل الأمني في شخصيات محددة خلال هذه الزيارة القصيرة ذات الطابع السياسي-الأمني.

وبحسب الصحيفة، فإن من سيمثل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الاجتماعات بواشنطن هو السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء رومان غوفمان، بينما تقرر في اللحظة الأخيرة عدم إلحاق قائد سلاح الجو الجديد بالوفد. 
 
وأشارت إلى أنه كان قد أدرج اسم تشلر ضمن الوفد في تقديرات وتحضيرات سابقة.

ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه محادثات الزيارة على الملف الإيراني، وخاصة البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وشبكات الحلفاء الإقليميين لطهران. (إرم نيوز) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف: قائد سلاح الجو الإسرائيلي سيرافق نتنياهو في زيارته إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سلاح الجو متأهب بأكمله في حالة تأهب ومتيقظ وجاهز
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: قواتنا في حالة تأهب
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: قائد سلاح الجو لن ينضم إلى نتنياهو في واشنطن وسط خلاف بين كاتس وزامير
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24