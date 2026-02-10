مطالبات في أميركا باستقالة وزير التجارة بسبب إبستين

يواجه الأميركي عاصفة سياسية متصاعدة بعد نشر وثائق رسمية تشير إلى استمرار علاقته برجل الأعمال الراحل إبستين لسنوات بعد إدانته بجرائم جنسية.

وكشفت وثائق أصدرتها في أواخر الشهر الماضي أن لوتنيك ظل على تواصل مع إبستين حتى عام 2018، رغم أن الأخير أقر بالذنب سابقًا في جرائم شملت استدراج قاصر للدعارة.



وصعّد النائب من لهجته، معتبرًا أن الوزير "لديه الكثير ليجيب عنه"، مضيفًا أنه "ينبغي أن يسهّل الأمر على الرئيس ويستقيل".



ويُعد ، إلى جانب النائب ، من أبرز من ضغطوا للإفراج عن الوثائق، ومن المقرر أن يطلعوا قريبًا على النسخ غير المنقّحة منها داخل وزارة العدل.

في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي الوزير لوتنيك بالكذب بشأن طبيعة علاقته بإبستين، مؤكدًا أن المعلومات الجديدة تُظهر وجود أعمال مشتركة بينهما بعد عام 2005، رغم تصريحات سابقة للوتنيك نفى فيها أي تواصل لاحق. (العربية)