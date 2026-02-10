تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مطالبات في أميركا باستقالة وزير التجارة بسبب إبستين

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:56
A-
A+
مطالبات في أميركا باستقالة وزير التجارة بسبب إبستين
مطالبات في أميركا باستقالة وزير التجارة بسبب إبستين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عاصفة سياسية متصاعدة بعد نشر وثائق رسمية تشير إلى استمرار علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين لسنوات بعد إدانته بجرائم جنسية.
 
وكشفت وثائق أصدرتها وزارة العدل في أواخر الشهر الماضي أن لوتنيك ظل على تواصل مع إبستين حتى عام 2018، رغم أن الأخير أقر بالذنب سابقًا في جرائم شملت استدراج قاصر للدعارة.

وصعّد النائب الجمهوري توماس ماسي من لهجته، معتبرًا أن الوزير "لديه الكثير ليجيب عنه"، مضيفًا أنه "ينبغي أن يسهّل الأمر على الرئيس ويستقيل".

ويُعد ماسي، إلى جانب النائب الديمقراطي رو خانا، من أبرز من ضغطوا للإفراج عن الوثائق، ومن المقرر أن يطلعوا قريبًا على النسخ غير المنقّحة منها داخل وزارة العدل.
في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا الوزير لوتنيك بالكذب بشأن طبيعة علاقته بإبستين، مؤكدًا أن المعلومات الجديدة تُظهر وجود أعمال مشتركة بينهما بعد عام 2005، رغم تصريحات سابقة للوتنيك نفى فيها أي تواصل لاحق. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب صداقته مع جيفري إبستين.. استقالة سياسي بريطاني
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
على خلفية ابستين...استقالة مفاجئة في الحكومة البريطانية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: التجارة الحرة يجب أن تكون تجارة عادلة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يستبعد الاستقالة مع تعالي أصوات تطالب بتنحيّه بعد استقالة مدير اتصالاته وكبير موظفيه بعد نشر وثائق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير التجارة

هوارد لوتنيك

وزارة العدل

توماس ماسي

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

رو خانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24