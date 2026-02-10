فضيحة في مستشفى تركيّ... أطباء يتلقون الرشاوى لإجراء عمليّات للمرضى

أوقفت السلطات ، طبيبين يعملان في في مستشفى "أوسكودار" الحكومي، متهمين بتلقي الرشاوي المالية من المرضى لإجراء عمليات جراحية لهم.



وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرات سرية كما يُعتقد، داخل غرفتي الطبيبين، عدداً من المرضى وهم يسلمونهما مبالغ مالية واضحة.



وظهر في أحد المقاطع، امرأة تعد مبلغاً مالياً كبيراً قبل تسليمه للطبيب الذي يضع تلك المبالغ في درج مكتبه أو جيبه دون ارتباك. (ارم نيوز)

