إقتصاد

تقرير يتحدث عن معاناة الأوكرانيين مع الكهرباء.. هذا ما تفعله روسيا

Lebanon 24
10-02-2026 | 09:18
تقرير يتحدث عن معاناة الأوكرانيين مع الكهرباء.. هذا ما تفعله روسيا
تكلم موقع "Real Clear World" عن القصف الصاروخي الروسي، الذي يستهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا.
 
ويقول الموقع:" في الساعة الثالثة فجراً في كييف، استيقظ دميترو بافلوفسكي على صوت صفير الميكروويف. في معظم الأماكن، يعني هذا الصوت أن الطعام جاهز. أما في كييف، فيعني عودة الكهرباء لفترة وجيزة. بافلوفسكي مُدرّس في مدرسة ثانوية، وليس جنديًا. يعيش في مدينة تتعرض فيها محطات توليد الكهرباء ومضخات المياه وأنظمة التدفئة لقصف صاروخي روسي بشكل دوري. أصبحت الكهرباء تصل بشكل غير منتظم، فتارةً لمدة أربعين دقيقة، وتارةً لمدة ساعتين، وتارةً أخرى تنقطع ليوم كامل. وعندما تعود، يسارع المدنيون إلى قطعها. يشحنون هواتفهم وحواسيبهم المحمولة، ويسخنون الماء، ويطبخون ما يستطيعون، ويملؤون الأوعية للشرب واستخدام المراحيض قبل أن تتوقف المضخات عن العمل مجددًا. هذه ليست قصة عن الإزعاج. إنها قصة عن حرب البنية التحتية والخيار الاستراتيجي الذي يواجهه الغرب الآن".

يضيف:" أدت الهجمات الروسية إلى تدهور شبكة الطاقة في أوكرانيا لدرجة بات من الضروري ترشيد استهلاك الكهرباء يدويًا. وتُعطى الأولوية للمستشفيات وخدمات الطوارئ وأنظمة النقل العام، بينما يحصل المدنيون على ما تبقى. في المباني الشاهقة، يعني انقطاع التيار الكهربائي انقطاع التدفئة والمياه الجارية. وفي الشتاء، تنفجر الأنابيب، وغالبًا ما يتعذر إصلاح هذه الأعطال بالكامل حتى الربيع، لأن الشقوق في الوصلات لا تظهر إلا عندما تكون الأنظمة دافئة ومضغوطة. وتصبح مبانٍ بأكملها غير صالحة للسكن لأشهر. لم يعد حجم الدمار مجرد فكرة مجردة. فبعد غارة روسية في 24 كانون الثاني، أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بانقطاع التيار الكهربائي عن 1676 مبنى سكنيًا شاهقًا، وانقطاع التدفئة عن نحو 6000 مبنى. تمثل هذه الأرقام مئات الآلاف من المدنيين الذين تعرضوا لظروف الشتاء القاسية في مدينة لم تكن على خط المواجهة، بل كانت مستهدفة عمدًا. كما أُغلقت المدارس في كييف، ليس بسبب القتال القريب، ولكن بسبب عدم وجود تدفئة أو كهرباء موثوقة.

قال لي بافلوفسكي: "عندما ينقطع التيار الكهربائي والتدفئة، يدخل جسمك في حالة سبات. أنت لا تشعر بالبرد؛ أنت ترتدي ملابس متعددة الطبقات، لكن طاقتك تنخفض. حتى أنك لا تشعر برغبة في التفكير."

وحسب الموقع، تستغل روسيا فصل الشتاء كعامل مضاعف للقوة، فتمارس ضغطاً مستمراً على المدنيين بدلاً من السعي لتحقيق اختراقات حاسمة في ساحة المعركة. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها. فالهجمات على البنية التحتية تُضعف الروح المعنوية، وتؤدي إلى النزوح، وتفرض تكاليف إعادة إعمار طويلة الأمد تتجاوز بكثير تكلفة الضربة الأصلية. في دافوس هذا الشهر، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي تردد أوروبا بعبارات صريحة، محذراً من أن الخوف من التصعيد هو ما يسمح لهذه الاستراتيجية بالنجاح. لم يكن كلامه مجرد كلام. فما دام بإمكان الصواريخ الروسية ضرب البنية التحتية المدنية دون عقاب يُذكر، سيظل الشعب الأوكراني تحت ضغط مستمر، وستستنتج موسكو أن هذا النهج ناجح. تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الوسائل اللازمة للحد من هذا الضرر دون الدخول في الحرب أو ضرب الأراضي الروسية".

ويتابع الموقع:" بمجرد إطلاق الصاروخ، لم يعد مجرد تهديد نظري على الأراضي الروسية، بل أصبح سلاحاً طائراً موجهاً نحو المدنيين ومحطات توليد الطاقة والمستشفيات والمباني السكنية والمدارس. اعتراضه ليس تصعيداً، بل هو تطبيق لمبدأ أساسي من مبادئ النزاعات المسلحة.  المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا أهدافاً مشروعة. من وجهة نظر سياسية، المنطق واضح. فالهجمات على البنية التحتية للطاقة تُحدث سلسلة من الأعطال التي تستمر لفترة طويلة بعد الهجوم الأولي. ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى انقطاع التدفئة والمياه، مما يؤدي بدوره إلى انفجار الأنابيب، وعمليات إجلاء، وإغلاق المدارس، ونزوح طويل الأمد. ثم تنفق الحكومات الغربية مليارات الدولارات على المساعدات الطارئة وإعادة الإعمار لمعالجة الأضرار التي كان من الممكن تجنبها. إن منع الإضراب أرخص من إعادة البناء بعد ذلك".

ويقول:" من الناحية العملية، هذا الأمر ممكن. فقد أثبت الطيارون الأوكرانيون الذين يقودون طائرات غربية قدرتهم على اعتراض الصواريخ. لا يكمن العائق في القدرة، بل في النطاق والتفويض. حتى المراقبة الجوية المحدودة على طول الممرات الرئيسية من شأنها أن تقلل بشكل كبير من عدد الضربات الناجحة على البنية التحتية المدنية.
ولا تتطلب هذه المهمة تغطية شاملة للمجال الجوي الأوكراني. فالهدف ليس التفوق الجوي على روسيا، بل منع الوصول إلى الأهداف المدنية. ومن شأن قواعد الاشتباك الواضحة والنطاق الجغرافي المحدد أن يحدّا من مخاطر التصعيد مع تحقيق آثار ملموسة على الأرض. هناك أيضاً مسألة ردع أوسع نطاقاً. فإذا استطاعت دولة نووية استهداف البنية التحتية المدنية بشكل منهجي دون عواقب، فلن يقتصر هذا التكتيك على أوكرانيا. يتلاشى الردع عندما لا تترتب على انتهاكات المعايير الأساسية أي تكلفة عملياتية. يطرح بافلوفسكي سؤالاً يطرحه العديد من الأوكرانيين الآن علناً: لماذا يخشى الغرب فلاديمير بوتين إلى هذا الحد؟ يُقدّم التاريخ دروساً قيّمة. ففي عام 1948، خلال عملية برلين الجوية، لم تسمح الولايات المتحدة وحلفاؤها للترهيب السوفيتي بمنعهم من إمداد المدينة المحاصرة. وفي عام 1940، خلال معركة بريطانيا، كان التحكم في الأجواء هو الفيصل في تحديد قدرة المدنيين على النجاة من الهجمات المتواصلة. درس اليوم مشابه. السيطرة على المجال الجوي، وليس الخطابات ولا المساعدات وحدها، هي التي ستحدد ما إذا كان بإمكان روسيا الاستمرار في استخدام الشتاء والبنية التحتية كأسلحة. بالنسبة للولايات المتحدة، الخيار ليس بين الحرب والسلام، بل بين وقف أسلوب معروف لإلحاق الأذى بالمدنيين أو قبوله كوضع طبيعي جديد. ينبغي أن نكون واضحين بشأن الخيار الذي ينطوي على مخاطر أكبر على المدى الطويل".

