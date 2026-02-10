الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ

أدانت الفرنسيّة بشدّة قرارات حديثة اتخذها الأمني ، وقالت إنها تهدف إلى توسيع السيطرة على ، بما في ذلك المنطقتان A وB.



واعتبرت أن هذه القرارات "مخالفة للقانون الدولي" وتشكل "تقويضاً خطيراً" لاتفاقات أوسلو وبروتوكول .



وأضاف البيان أن هذه الإجراءات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، "تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية" وتشكّل "اعتداءً خطيراً" على حل الدولتين.



وحذرت من أن هذه القرارات تأتي في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرة أنها تضر بجهود السلام وقد تغذي التوترات.



ودعت إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدة "معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال الضم"، ومشددة على استمرار انخراطها من أجل "سلام عادل ودائم" وفق قرارات والمبادئ الواردة في "إعلان ". (العربية)

Advertisement