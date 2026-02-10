تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ

Lebanon 24
10-02-2026 | 10:20
A-
A+
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدانت وزارة الخارجية الفرنسيّة بشدّة قرارات حديثة اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، وقالت إنها تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتان A وB.

واعتبرت أن هذه القرارات "مخالفة للقانون الدولي" وتشكل "تقويضاً خطيراً" لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، "تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية" وتشكّل "اعتداءً خطيراً" على حل الدولتين.

وحذرت باريس من أن هذه القرارات تأتي في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرة أنها تضر بجهود السلام وقد تغذي التوترات.

ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدة "معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال الضم"، ومشددة على استمرار انخراطها من أجل "سلام عادل ودائم" وفق قرارات مجلس الأمن والمبادئ الواردة في "إعلان نيويورك". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: سياسة الاستيطان الإسرائيلية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تثير القلق وتستحق إدانة المجتمع الدولي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة ١٩ مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية خرق واضح للقانون الدولي وتقويض لجهود حل الدولتين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

المجلس الوزاري

الضفة الغربية

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

حل الدولة

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24