وصف الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه كان "يتصرف كالمهرج" خلال مؤتمر صحفي في نهاية عام 2019، على هامش محادثات جمعت قادة وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.



جاء التصريح خلال مقابلة للافروف مع قناة "إن تي في" الروسية، حيث قال: "كان هناك فلاديمير زيلينسكي الذي كان يجلس في المؤتمر الصحفي ويتلوى كالمهرج".



وأشار لافروف إلى أن تلك القمة أسفرت عن اعتماد وثائق تنص على "إدخال تعديلات على دستور تتعلق بوضع خاص لإقليم دونباس"، مؤكداً أن هذه الأحكام "لم تنفذ قط".



كما استذكر وزير الخارجية الروسي تصريحات سابقة للرئيس ، الذي أكد أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، "أصبحت جزءاً من روسيا إلى الأبد"، وأن هذه المسألة "مغلقة ولا مجال للنقاش فيها".



يذكر أن ما زالت تضع انسحاب القوات من دونباس كشرط أساسي لأي تسوية محتملة، وفق تأكيدات سابقة للمتحدث الرسمي باسم الكرملين. (روسيا اليوم)



