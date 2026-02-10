مسؤول روسي يصف زيلينسكي بـالمهرج

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مسؤول روسي يصف زيلينسكي بـ"المهرج"
Lebanon 24
10-02-2026
|
11:16
وصف
وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه كان "يتصرف كالمهرج" خلال مؤتمر صحفي في
باريس
نهاية عام 2019، على هامش محادثات جمعت قادة
روسيا
وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.
جاء التصريح خلال مقابلة للافروف مع قناة "إن تي في" الروسية، حيث قال: "كان هناك فلاديمير زيلينسكي الذي كان يجلس في المؤتمر الصحفي ويتلوى كالمهرج".
وأشار لافروف إلى أن تلك القمة أسفرت عن اعتماد وثائق تنص على "إدخال تعديلات على دستور
أوكرانيا
تتعلق بوضع خاص لإقليم دونباس"، مؤكداً أن هذه الأحكام "لم تنفذ قط".
كما استذكر وزير الخارجية الروسي تصريحات سابقة للرئيس
فلاديمير بوتين
، الذي أكد أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، "أصبحت جزءاً من روسيا إلى الأبد"، وأن هذه المسألة "مغلقة ولا مجال للنقاش فيها".
يذكر أن
موسكو
ما زالت تضع انسحاب القوات
الأوكرانية
من دونباس كشرط أساسي لأي تسوية محتملة، وفق تأكيدات سابقة للمتحدث الرسمي باسم الكرملين. (روسيا اليوم)
