تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول روسي يصف زيلينسكي بـ"المهرج"

Lebanon 24
10-02-2026 | 11:16
A-
A+
مسؤول روسي يصف زيلينسكي بـالمهرج
مسؤول روسي يصف زيلينسكي بـالمهرج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه كان "يتصرف كالمهرج" خلال مؤتمر صحفي في باريس نهاية عام 2019، على هامش محادثات جمعت قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

جاء التصريح خلال مقابلة للافروف مع قناة "إن تي في" الروسية، حيث قال: "كان هناك فلاديمير زيلينسكي الذي كان يجلس في المؤتمر الصحفي ويتلوى كالمهرج".

وأشار لافروف إلى أن تلك القمة أسفرت عن اعتماد وثائق تنص على "إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا تتعلق بوضع خاص لإقليم دونباس"، مؤكداً أن هذه الأحكام "لم تنفذ قط".

كما استذكر وزير الخارجية الروسي تصريحات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، "أصبحت جزءاً من روسيا إلى الأبد"، وأن هذه المسألة "مغلقة ولا مجال للنقاش فيها".

يذكر أن موسكو ما زالت تضع انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس كشرط أساسي لأي تسوية محتملة، وفق تأكيدات سابقة للمتحدث الرسمي باسم الكرملين. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يتوعد بـ "رد قوي" على الهجوم الروسي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي: الوضع التفاوضي بشأن أوكرانيا في حالة "ديناميكية"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني يتحدّى إسرائيل بـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

روسيا اليوم

الأوكرانية

أوكرانيا

جمهورية

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24