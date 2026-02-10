تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيارة واشنطن.. ماذا يطلب نتنياهو من ترامب في اللحظات الأخيرة؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 11:42
A-
A+
زيارة واشنطن.. ماذا يطلب نتنياهو من ترامب في اللحظات الأخيرة؟
زيارة واشنطن.. ماذا يطلب نتنياهو من ترامب في اللحظات الأخيرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم مناقشة خيارات عسكرية محتملة ضد طهران مع الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن يوم الأربعاء.
 
وتأتي هذه التحركات في ظل قلق إسرائيلي متزايد من استعادة إيران لقدراتها الصاروخية الباليستية ووصولها إلى مستويات ما قبل "حرب الاثني عشر يوماً" الأخيرة، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن طهران قد تمتلك ما بين 1800 و2000 صاروخ باليستي خلال أسابيع أو أشهر قليلة ما لم يتم التحرك عسكرياً.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن وضع إسرائيل لخطط طوارئ بديلة في حال فشل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن نتنياهو يسعى لانتزاع ضمانات تمنح إسرائيل "حرية العمل العسكري" بموجب أي اتفاق محتمل.
 
وفي المقابل، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن رغبة بلاده في إنجاح المفاوضات مع واشنطن، مشدداً على أن طهران تسعى لتثبيت حقوقها المشروعة ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يطلب من نتنياهو تعديل سياسات إسرائيل بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يطلب من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءًا أخضر لشنّ عملية واسعة ضد حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: من المتوقع أن يطلب نتنياهو خلال زيارته لواشنطن من ترامب دعم اعتبار "الخط الأصفر" الحدود الرسمية الجديدة لإسرائيل مع قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24