زيارة واشنطن.. ماذا يطلب نتنياهو من ترامب في اللحظات الأخيرة؟

أفادت مصادر مطلعة لشبكة " إن" بأن بنيامين نتنياهو يعتزم مناقشة خيارات عسكرية محتملة ضد مع الرئيس خلال زيارته المرتقبة إلى يوم الأربعاء.

وتأتي هذه التحركات في ظل قلق إسرائيلي متزايد من استعادة لقدراتها الصاروخية الباليستية ووصولها إلى مستويات ما قبل "حرب الاثني عشر يوماً" الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن طهران قد تمتلك ما بين 1800 و2000 صاروخ باليستي خلال أسابيع أو أشهر قليلة ما لم يتم التحرك عسكرياً.



وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن وضع لخطط طوارئ بديلة في حال فشل المفاوضات الجارية بين وإيران، مؤكدة أن نتنياهو يسعى لانتزاع ضمانات تمنح إسرائيل "حرية العمل العسكري" بموجب أي اتفاق محتمل.

وفي المقابل، أعرب الرئيس مسعود بزشكيان عن رغبة بلاده في إنجاح المفاوضات مع واشنطن، مشدداً على أن طهران تسعى لتثبيت حقوقها المشروعة ضمن معاهدة حظر الانتشار ورفع المفروضة عليها.



