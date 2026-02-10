هولندا تعتقل 15 شخصًا بشبهة الترويج لتنظيم "داعش"

أعلنت الشرطة ، الثلاثاء، توقيف 15 شخصًا للاشتباه بتورطهم في الترويج لتنظيم "داعش" عبر تطبيق "تيك توك"، متهمة إياهم بمحاولة تحريض آخرين على تنفيذ أعمال إرهابية.



وأفادت الشرطة بأنها نفّذت مداهمات واسعة طالت مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عامًا، في إطار تحقيق انطلق في آب 2025، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».



وأوضح في بيان أن المواد الدعائية، التي كانت مرفقة بترجمة إلى اللغة الهولندية، تضمنت دعوات للالتحاق بالقتال وتمجيد ما يُسمّى «الاستشهاد».



كما أشارت السلطات إلى أن بعض هذه المنشورات على «تيك توك» تجاوز عدد مشاهداتها 100 ألف مشاهدة.



وبحسب ، يُشتبه بأن الموقوفين حرّضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشروا دعاية لتنظيم «الدولة الإسلامية»، و/أو شاركوا في أنشطة مرتبطة بتنظيم إرهابي.



وكانت السلطات قد أوقفت في كانون الثاني الماضي شخصًا وُصف بأنه المشتبه به في القضية، ما يرفع عدد المتهمين إلى 16 شخصًا.



وذكرت أن 13 من المشتبه بهم يحملون الجنسية ، في حين يحمل الثلاثة الآخرون الجنسية الهولندية، لافتة إلى أن أربعة من المتورطين قاصرون.



وشدد مكتب الادعاء على أن تمجيد ونشر الدعاية الإرهابية يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن، مذكّرًا بأن الترويج لتنظيم «داعش» يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تستبعد السلطات تنفيذ توقيفات إضافية مع استمرار التحقيق.

